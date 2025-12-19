В российских салонах мобильной связи начали работать дополнительные варианты безналичной оплаты, включая сервисы формата buy now, pay later (BNPL). Такие инструменты уже доступны более чем в 90% точек продаж Т2. В России подобные сервисы BNPL (buy now, pay later — купи сейчас, заплати позже) — это популярный тренд: объем этого сегмента в первом полугодии 2025 года увеличился почти вдвое, до 300 млрд руб. по сравнению со 155 млрд руб. годом ранее.

В компании Т2 отмечают, что внедрение новых платежных сценариев уже положительно влияет на пользовательский опыт. По словам директора по продажам на массовом рынке Дениса Голещихина, клиенты охотнее завершают покупки, а скорость обслуживания в салонах увеличивается.

Спрос на подобные сервисы растет, и бизнес видит запрос покупателей на гибкие платежные решения. «Яндекс Пэй» запустил офлайн-оплату на кассах в магазинах еще в 2023 году. Тогда его партнерами стали restore, Furla, Adamas, Togas, Rendez-vous, Maag, ECRU, Dub, Vilet, Ekonika, Charuel, Ecco, «Леонардо». Гибкие инструменты популярны и онлайн: так, в этом году сервис оплаты частями «Яндекс Сплит» внедрили в «Лемана ПРО» и, как отмечают в компании, за три месяца после запуска количество таких покупок выросло на 50%.

BNPL — один из видов платежей частями — с каждым годом набирает обороты. Держать депозиты стало выгоднее: если человек планирует крупную покупку, ему проще не тратить деньги со вкладов, а воспользоваться BNPL-инструментами.

Количество ежемесячных пользователей сервисов деления платежей в России увеличилось с 1,4 млн до 3,9 млн человек за период с января 2023 года по сентябрь 2025-го. При этом за 2024 год число уникальных пользователей достигло 38,2 млн человек против 23,6 млн годом ранее. За девять месяцев 2025 года этот показатель превысил 36 млн человек.