В Саудовской Аравии на архипелаге в Красном море строят роскошные виллы и апартаменты, которые должны символизировать подъем местного рынка недвижимости. Работы ведутся на острове в форме кольца Лахек компанией Red Sea Global, принадлежащей суверенному фонду королевства.

Red Sea Global

Проект направлен на привлечение иностранных инвестиций. Саудовские власти рассчитывают превратить страну в ведущий туристический центр, а также привлечь ультрабогатых клиентов для приобретения вторых или третьих домов.

Цены на апартаменты начинаются от 5,5 млн риялов ($1,5 млн), на виллы — от 18 млн риялов (около $5 млн), достигая 150 млн риялов ($40 млн), сообщил Стивен Чизбро, глава отдела развития проекта «Красное море» в компании.

Red Sea Global

Несмотря на быстрый рост жилых объектов, это контрастирует с задержками в мегапроектах вроде города будущего Neom. Рынок недвижимости Саудовской Аравии считается молодым, с консервативными социальными нормами и запретом на алкоголь, что может усложнить массовое привлечение иностранцев.

По сравнению с Дубаем, где элитная недвижимость распродается активно, в королевстве спрос ограничен. «Ультрароскошный рынок недвижимости в Саудовской Аравии все еще в зачаточном состоянии из-за нехватки предложений», — отметил глава ближневосточных исследований в Knight Frank Фейсал Дуррани.

Red Sea Global

Остров Лахек площадью 400 га спроектирован как «зеленая зона» для элиты. Кольцевая форма острова была создана путем углубления лагуны в центре. Здесь разместят 528 вилл на севере и юге, 221 апартамент на кольце, гольф-клуб, пристань для яхт, пляжный клуб, школы парусного и водных видов спорта, рынок и два отеля. Южная часть откроется к 2028 году. Красное море также привлекает дайверов благодаря одному из крупнейших барьерных рифов с более 2 тыс. видами рыб.