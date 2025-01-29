Kingdom Holding Company, работающая над строительством башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии, объявила, что возведение самого высокого здания в мире будет завершено в 2028 году. Проект разработала чикагская студия Adrian Smith + Gill Gordon Architecture.

«Строительство Jeddah Tower, мирового символа амбиций и прогресса, официально возобновлено», — заявила Kingdom Holding Company. О строительстве небоскреба, также известного как Kingdom Tower, впервые сообщалось в 2011 году, а его строительство началось в 2013 году.

Хотя окончательная высота небоскреба пока не раскрывается, планируется, что она составит не менее 1 001 м. Это сделает его как минимум на 173 м выше, чем 828-метровый Бурдж-Халиф в Дубае, самое высокое здание в мире на сегодняшний день.

Хотя изначально планировалось, что строительство завершится в 2020 году, оно затянулось и в итоге было приостановлено в 2018 году. За это время его возвели до 63-го этажа.

На прошлой неделе на торжественной церемонии были возобновлены работы на 64-м этаже. Представитель застройщика сообщил, что рассчитывает сдавать по этажу каждые четыре дня, а завершить строительство планируется в 2028 году.

Башня Jeddah Tower станет центральным элементом нового района, строящегося к северу от города Джедда. В здании разместятся отель Four Seasons, апартаменты, офисы и самая высокая в мире смотровая площадка на 157-м этаже.

Этот проект является одним из многочисленных крупных проектов, разрабатываемых в настоящее время в Саудовской Аравии. Недавно в Эр-Рияде началось строительство самого большого в мире здания — 400-метрового небоскреба Mukaab в форме куба.

В то же время британская студия Foster + Partners проектирует в городе небоскреб, который по высоте обойдет Jeddah Tower и составит 2 км.

Напомним, что недавно студия RCR Arquitectes представила проект 380-метрового небоскреба Muraba Veil в центре Дубая, ширина которого составит всего одну квартиру. Здание будет построено рядом с главной автомагистралью города и Дубайским каналом, оно будет иметь уникальную форму и ширину всего 22,5 м.