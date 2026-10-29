Власти штата Нью-Йорк (США) приняли закон в защиту несовершеннолетних от потенциально опасного взаимодействия с чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Новые правила регулируют работу ИИ-компаньонов — сервисов, которые имитируют дружеское, эмоциональное или романтическое общение. Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

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Документ подписала губернатор штата Кэти Хокул. Он не запрещает детям пользоваться искусственным интеллектом в целом, а устанавливает ограничения для определенных функций чат-ботов, которые могут представлять угрозу для несовершеннолетних.

В частности, закон ограничивает взаимодействие ИИ-компаньонов с детьми в случаях, когда чат-боты поощряют самоповреждение или расстройства пищевого поведения, а также предоставляют опасные рекомендации, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков. Отдельные положения касаются имитации личных отношений и других форм общения, которые могут вводить несовершеннолетних в заблуждение или причинять им вред.

Компании, предоставляющие такие сервисы, должны предусмотреть механизмы определения возраста пользователей. При этом закон предусматривает возможность использовать способы проверки, не требующие исключительно предъявления государственного удостоверения личности.

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Контроль за соблюдением требований возложен на генерального прокурора штата. При выявлении нарушений власти смогут добиваться предусмотренных законом санкций, в том числе финансовых взысканий и судебных мер в отношении операторов сервисов.

Новые ограничения связаны с растущим вниманием к безопасности детей в интернете. ИИ-компаньоны способны поддерживать продолжительные диалоги и отвечать на личные вопросы, поэтому специалисты и законодатели обсуждают риски, связанные с эмоциональной привязанностью к таким программам и потенциально вредными советами.

При этом закон не означает полного запрета образовательных и информационных ИИ-инструментов для несовершеннолетних. Применение конкретных ограничений зависит от функций сервиса и требований документа.

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