Парижский стартап Mallow готовит к запуску свое первое устройство с искусственным интеллектом для детей — гаджет без экрана, который взаимодействует с ребенком с помощью голоса. На разработку продукта и международное расширение компания привлекла €11 млн и теперь готовится выйти на рынок США.

Tanaphong Toochinda, Unsplash

Раунд финансирования возглавили Balderton Capital, Daphni и Motier Ventures. Средства Mallow планирует направить на дальнейшую разработку устройства, выход на новые рынки и постепенный перенос части производства из Китая в Европу.

Mallow разрабатывала устройство около двух лет. Оно рассчитано на детей от 4 до 10 лет и подключается к интернету. Ребенок может разговаривать с гаджетом, играть, проходить викторины и слушать истории. Дополнительный контент и функции открываются с помощью фигурок персонажей, которые нужно разместить рядом с устройством.

Первым рынком для Mallow станет Франция. В компании утверждают, что при разработке устройства особое внимание уделили безопасности и контролю контента. Для детского ИИ-гаджета эти параметры особенно важны из-за того, что устройство напрямую взаимодействует с ребенком.

После французского запуска Mallow намерена выйти на рынок США. Параллельно стартап рассматривает перенос части производства из Китая в Европу — этот процесс планируется проводить постепенно по мере расширения бизнеса.

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