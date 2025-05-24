В крошечной швейцарской деревне Мюленс возведено уникальное здание, ставшее символом прорыва в строительстве и производстве строительных конструкций. Башня Tor Alva — это не просто архитектурный объект, а наглядная демонстрация того, как современные строительные технологии, включая 3D-печать и инновационные строительные материалы, могут изменить подход к гражданскому строительству. Этот проект — яркий пример достижений в строительной инженерии и применения передовой строительной техники.

Проблема депопуляции малых населенных пунктов требует нестандартных решений. Проект Tor Alva показывает, как фокус на инновационное производство и передовые строительные технологии может дать новую жизнь таким местам. Речь идет о создании точек роста на базе новых подходов в строительстве, где ключевую роль играют современные материалы и высокотехнологичное машиностроение, поставляющее оборудование для стройплощадок. Это напрямую влияет на вторичный сектор экономики, создавая новые возможности.

Архитектура и инженерная мысль всегда использовали доступные материалы и методы. Сегодня 3D-печать становится одной из ключевых строительных технологий, позволяющей эффективно использовать бетон и другие композитные материалы. Эта технология радикально меняет процессы производства элементов зданий, оптимизируя использование строительных материалов и сокращая отходы, что важно для устойчивого строительства.

Башня до небес

В Мюленсе благодаря сотрудничеству фонда Nova Fundaziun Origen и инженеров ETH Zurich представлено здание Tor Alva — самая высокая башня в мире, чьи несущие элементы изготовлены методом 3D-печати из бетона. Это знаковый объект для всего строительства.



Высотой 30 метров, это здание является результатом пятилетних разработок в области строительной инженерии и материаловедения. Несущие бетонные компоненты здания были послойно напечатаны с использованием роботизированной строительной техники — по сути, продуктов точного машиностроения.

Важнейшим элементом конструкции является арматура — стальные кольца, интегрированные в бетонные слои для обеспечения прочности. Этот подход к строительству позволил обойтись без традиционной опалубки, что является значительным шагом вперед для строительных технологий. Процесс производства этих уникальных строительных материалов (бетонных компонентов) занял пять месяцев.

Специально разработанный бетон, быстротвердеющий и обладающий заданными свойствами, можно классифицировать как современный композитный материал. Его создание — достижение в области разработки строительных материалов. Каждый компонент этого уникального здания соединяется механически — еще одна инновация, определившая облик строения.

Место притяжения

Tor Alva — это не просто пример передового строительства, но и многофункциональное пространство. Этот проект демонстрирует, как 3D-печать, как одна из ведущих строительных технологий, используется для создания несущих конструкций. Архитектор Михаэль Хансмайер подчеркнул, что это первый случай применения такого метода производства для несущих элементов в гражданском строительстве.

Основатель фонда Джованни Нетцер видит в «Белой Башне» образец для строительного сектора, использующего новые материалы и технологии. «Она вдохновляет всю отрасль строительства, способствует развитию региона и предлагает новое культурное пространство. Меня очаровало взаимодействие цифрового дизайна, традиционного мастерства, культурной памяти и художественной формы. Это также дает угасающей деревне новый шанс. Это необыкновенно».

Таким образом, Tor Alva является ярким примером того, как цифровые строительные технологии и инновационные строительные материалы, такие как специально разработанный бетон и эффективное использование арматуры, в сочетании с роботизированной строительной техникой (продукт машиностроения), открывают новые горизонты для архитектуры и гражданского строительства. Этот проект активно продвигает инновации во вторичном секторе экономики, связанном с производством строительных материалов и строительством в целом.