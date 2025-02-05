С 3 по 9 февраля в столицу Швеции проходит Стокгольмская неделя дизайна. Издание Dezeen ведет прямую трансляцию с места события. Шведский дизайн долгое время ассоциировался с минимализмом, как в IKEA, чья доступная и практичная мебель теперь является синонимом страны во всем мире. Но в последние годы рынок дизайна в Швеции становится все более разнообразным.

В условиях сложной экономической ситуации, способствующей всплеску инновационного дизайна, авторы сочетают традиционное ремесло с новыми технологиями и уделяют особое внимание устойчивому развитию.

Директор Стокгольмской мебельной ярмарки Даниэль Хекшер заявил во время открытия: «Мы стремимся стать лучшей в мире выставкой в области дизайна. Не самой большой — мы никогда не победим «Милан», — но лучшей. Я пока не совсем уверен, как, но у нас точно получится».

На выставке представлен последний проект студии Note Design для компании Tarkett Ateljé, занимающейся производством напольных покрытий. Он представляет собой интерьерное заглубленное пространство, в котором располагаются мягкие сидения. В своеобразной беседке можно уютно расположиться небольшой компанией.

Местный офис студии представил свой дебютный архитектурный проект в городском выставочном зале, который расположен в здании бывшего банка и в котором до сих пор сохранились старая телефонная будка и оригинальное хранилище, которое теперь используется как изолированная комната для совещаний.

Проект — Villa Ottsjö, деревянный дом, расположенный на холмистом участке, который состоит из трех одинаковых зданий с двускатными крышами. Они были расположены в непосредственной близости, но смещены относительно друг друга, что позволило максимально задействовать окна и в полной мере использовать преимущества сельской местности.

Дизайн-студия Form Us With Love представила свою коллаборацию со шведской компанией Dalform. Основное внимание коллекции Soft Edge было уделено цвету. Она включает скамейки и шкафы изогнутых форм и ярких оттенков и представляет собой новую интерпретацию мебели для общественных помещений.

В рамках выставки Konstfack была представлена ​​серия мебели от Бьерна Ольссона, изготовленная с использованием мицелия, который использовался для очистки местной промышленной зоны от токсичных загрязняющих веществ в ходе процесса, известного как микоремедиация.

Ранее рассказывали, как лондонская студия OEB Architects спроектировала и построила Lewisham Loggias — красочную мансарду, в которой использованы мотивы итальянских палаццо и картин. Проект добавляет дополнительный этаж в дом на юге Лондона, где живут супруги Изабель и Джейми и их семья.