В Сингапуре прошла кампания #FindYourCHAGEEPlaydate, объединившая интерактивную выставку, игры и иллюстрации местной художницы. Проект приурочили к запуску сезонной серии чая с хризантемой.

Anastasiia Krutota, Unsplash

Кампания стартовала 12 октября в торговом центре The Star Vista и продлится неделю. Временное пространство организовали вокруг идеи встреч с друзьями: посетителям предлагают отвлечься от повседневных дел, поиграть и провести время вместе.

Выставку разделили на несколько тематических зон. В одной из них участники могут написать человеку, с которым давно хотели пообщаться. Другая представляет собой игровую площадку для взрослых, а третья объединяет крупные инсталляции, предназначенные для фотографий и отдыха. В отдельной зоне посетители могут запечатлеть встречу и получить сувенир.

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Кампания также включает онлайн-челлендж: участникам предлагают публиковать фотографии и впечатления с хэштегом #FindYourCHAGEEPlaydate.

Для оформления проекта привлекли сингапурскую художницу Лорен Ченг, известную под псевдонимом @dirtydoodies. Она создает иллюстрации, вдохновленные едой, городской жизнью и повседневными ситуациями. Ее работы использовали в оформлении площадки и лимитированной коллекции сувениров, в которую вошли вышитые магниты, резиновый мешочек и миниатюрная цифровая камера.

Участие местной художницы стало частью концепции кампании: ее иллюстрации задали визуальный стиль проекта и связали оформление с повседневной жизнью Сингапура.

Кампания приурочена к выходу сезонной серии чая с хризантемой. В нее вошли молочный и заваренный чай с белой хризантемой из Ханчжоу и черным чаем «Золотой пион».

По словам генерального директора CHAGEE Singapore Лоуренса Вэня, идея проекта заключается в том, чтобы побудить людей ненадолго отвлечься от работы и повседневных забот и встретиться со старыми друзьями.

В сентябре компания провела в Сингапуре еще одну кампанию, приуроченную к запуску серии чая матча. Тогда в оформлении магазинов, на стаканах и в коллекции сувениров использовали образы из книги «Маленький принц».

Оба проекта объединяет формат запуска продукта через тематические мероприятия и визуальные образы. В кампании октября основное внимание уделили совместному досугу, играм и сотрудничеству с местным автором.

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