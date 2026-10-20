Лаборатория долголетия открылась при Центре развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково». Она будет изучать не только сохранение здоровья, но и то, как более долгая жизнь меняет потребительские рынки, карьеру и управление компаниями. Лабораторию возглавила кандидат медицинских наук Полина Глазкова.

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По ее словам, научно-исследовательская работа уже началась.

«У нас сейчас уже стартовало несколько исследований, посвященных теме долголетия. <…> Начиная от исследования объемов рынка <…> заканчивая практиками корпоративного долголетия, то есть когда мы исследуем, как относятся люди к работе в 50, в 65 лет, как они нанимаются на работу, как к ним относятся на работе», — процитировали Глазкову в пресс-службе школы управления.

Еще одно направление — сравнение представлений о долголетии в России и других странах.

Задача лаборатории — переводить доказательные знания в управленческие решения, которые помогают бизнесу, здравоохранению и государству продлевать активную жизнь людей, объясняет Глазкова. Для этого команда объединяет четыре подхода: медицинский, демографический, экономический и управленческий.

На основе исследований лаборатория разрабатывает образовательные программы для руководителей и планирует развивать консалтинг. Среди заявленных тем обучения — экономика долголетия, управление здоровьем сотрудников и профессиональная реализация людей старше 50 лет.

Отдельный предмет исследований — как отличать работающие подходы к долголетию от неподтвержденных обещаний и как рассказывать о них потребителям. По мнению Глазковой, недостаточно предложить человеку продукт или программу, важно понятно объяснить, что именно он может изменить в своей жизни. Лаборатория намерена изучать язык и маркетинговые стратегии рынка долголетия.

Почему важна не только продолжительность жизни

К 2030 году в мире будет 1,4 млрд человек в возрасте 60 лет и старше — каждый шестой житель планеты, прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. При этом в ВОЗ подчеркивают, что старший возраст не означает одинакового состояния здоровья и одинаковых потребностей. Возможность учиться, работать и сохранять самостоятельность во многом зависит от здоровья и окружающей среды.

Увеличение продолжительности жизни само по себе не гарантирует сопоставимого роста числа здоровых лет. Исследователи клиники Мэйо Армин Гармони и Андре Терзич проанализировали данные по 183 государствам — членам ВОЗ. Согласно их работе, опубликованной в JAMA Network Open в 2024 году, глобальный разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни и ее продолжительностью с поправкой на здоровье вырос с 8,5 года в 2000-м до 9,6 года в 2019-м. Этот показатель учитывает годы жизни с заболеваниями и ограничениями, а не обозначает возраст, после которого человек обязательно теряет здоровье.

Для самой лаборатории прикладные результаты еще впереди, сроки публикации начавшихся исследований пока не указаны, равно как оценка объема российского рынка или результаты внедрения корпоративных программ.

Что это значит для бизнеса

Долголетие здесь рассматривают не только как рынок медицинских услуг, но и как управленческую задачу. Заявленные исследования могут дать компаниям основу для решений в трех областях:

Кадры. Исследование работы в 50 и 65 лет может помочь выявить барьеры при найме и профессиональном развитии сотрудников старшего возраста. Для работодателя это потенциальный источник данных при пересмотре подходов к подбору, обучению и поддержанию здоровья команды.

Продукты и услуги. Оценка рынка и потребительского запроса может помочь предпринимателям точнее определить аудиторию и проверить спрос. При этом демографический рост группы 60+ сам по себе еще не доказывает востребованность конкретного продукта: ВОЗ отдельно указывает на разнообразие возможностей и потребностей людей старшего возраста.

Коммуникация. Изучение доказательной базы и языка рынка может стать основой для более понятных предложений — с объяснением ожидаемой пользы и ограничений вместо общего обещания «продлить молодость».

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