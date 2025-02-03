Недавно стало известно о запланированном строительстве первого в России насыпного острова. Застройщик — ООО «Корпорация Остров первый» зарегистрированное в Сочи в апреле 2024 года. Бенефициаром и генеральным директором по документам является Бахтияр Шакиров. При этом в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края отсутствует информация об этом проекте.

3 февраля на сайте «Авито» появилось объявление о продаже апартаментов на первом насыпном острове в Сочи. Его разместила компания «Маяк», имеющая статус «надежного партнера», и продающая недвижимость на площадке с 2014 года.

Всего за 11,25 млн руб. покупателям предлагается приобрести жилье на побережье площадью в 46 кв. м в гостиничном комплексе в форме лайнера. Апартаменты выставлены в разделе «коммерческая недвижимость».

В объявлении указано, что комплекс будет располагаться практически в открытом море, а собственникам будут предоставлены преференции по всему острову. Также отмечено, что «управление комплексом будет осуществлять самый успешный и высокодоходный отельер в России, Аlеаn Соllесtiоn».

Продавец предоставил фотографии будущей гостиницы, и привел расчеты по доходности. Так, за год апартаменты принесут владельцу 3,72 млн руб. за год, а заполняемость составит 72,2%. Летом их можно сдавать от 32,25 тыс. руб за сутки, а зимой — за 16,43 тыс руб.

Стоит отметить, что на официальном сайте отельной группы Аlеаn Соllесtiоn отсутствует упоминание о громком проекте. Более того, в 2027 году компания планирует открытие отеля в Сочи, но совершенно в другой локации.

О том, что в России появится первый насыпной остров, 30 января сообщило «РБК», ссылаясь на «Интерфакс» и управляющего директора «Корпорации Остров первый» Булата Шакирова (сейчас эта новость отсутствует на сайте агентства).

По данным СПАРК, ООО «Корпорация Остров первый» зарегистрировано в Сочи 10 апреля 2024 года. Бенефициаром и генеральным директором является Бахтияр Шакиров, основным видом деятельности которого является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Интересно, что уставной капитал компании составляет 20 тыс. руб., а по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ, оно относится к категории микропредприятий.

Стоимость острова оценивается в 1 трлн руб. Его начнут возводить в 2026 году, а завершение строительства запланировано на 2031 год. «В течение 2025 года оформим необходимые документы, в следующем году выйдем на стройку. Уже в 2031 году мы ждем первых гостей острова», — заявил Шакиров.

Он также сообщил, что общая площадь застройки на острове превысит 1,5 млн кв. м. Там планируется разместить апартаменты, гостиницы, музыкальные, театральные и спортивные площадки, стадионы, центр изучения Черного моря и экологии и IT-кластер.

По прогнозам, инфраструктура острова позволит создать более 10 тыс. рабочих мест в сфере гостеприимства, спорта, культуры, управления и обслуживания марин. Ожидается, что в региональный и федеральный бюджеты благодаря реализации проекта ежегодно будет отчисляться более 1 млрд руб. налогов.

В ноябре 2024 года «РБК Краснодар» писал, что в Сочи стартовали работы по проектированию искусственного острова, площадь территории составит 50 га. Сообщалось, что проектирование объекта займет два года.

При этом, как сообщили «РИА Новости» 31 января, в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края нет информации о проекте строительства насыпного острова в акватории Сочи.

Сочинский эколог Юлия Набережная отметила, что при возведении подобного острова важно руководствоваться действующим законодательством, а также провести всестороннюю оценку рисков с привлечением местных специалистов.

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук по отделению градостроительство, член градостроительного совета при главе города Сочи Николай Гришин сообщил, что, теоретически, создать подобный остров можно, технологии для этого существуют.

«Однако важно понимать, что будут возводить на насыпном острове – новые гостиницы, в которых нуждается курорт, или жилье, требующее дополнительного социального обеспечения», — отметил эксперт. По его словам, подобный остров планируют возвести в микрорайоне Мацеста.

В тоже время, председатель общественного движения «За Сочи!» Елена Негоруца сообщила, как отреагировали жители на сообщение о насыпном острове. Как оказалось, сочинцам данная инициатива пришлась не по нраву.

«Отрицательно, потому что нагрузка на сети, в первую очередь, огромнейшая, во-вторых, нагрузка на социальные объекты, в-третьих — дороги, экология», — рассказала о реакции жителей Сочи Негоруца.

Цена недвижимости кажется более чем выгодной. Так, например, студия 42 кв. м в Porto Montenegro, самой дорогой локации Черногории, которая находится на первой линии и имеет собственную марину, стоит 375 тыс. евро.

Во французской Ницце квартира площадью 53 кв. м вдали от побережья, но с бассейном на территории обойдется в 520 тыс. евро. В Дубаи квартира с видом на марину площадью чуть более 50 кв. м. стоит $490 тыс.

В самом Сочи двухкомнатная квартира с видом на море площадью 49 кв. м, расположенная на пятом этаже 13-этажного жилого дома стоит 30 млн. руб. А однокомнатные апартаменты площадью 36,8 кв. м с видом на старый жилой фонд обойдутся в 9 млн. руб.

Ранее сообщалось, что цены на элитную недвижимость в Москве сравнялись с лондонскими. Такое жилье пользуется повышенным спросом, поскольку россияне отказываются от зарубежных сделок из-за санкций.