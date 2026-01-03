Гражданин России и США Илья Лихтенштейн, осужденный за кражу криптовалюты с биржи Bitfinex, объявил о своем досрочном освобождении из тюрьмы. В своем аккаунте в соцсети X 38-летний Лихтенштейн заявил, что освобожден благодаря «Закону президента Трампа о первом шаге».

В 2016 году Лихтенштейн совершил одну из крупнейших краж в истории криптовалюты — взлом биржи Bitfinex. С платформы он вывел около 120 тыс. биткоинов, что на тот момент оценивалось примерно в $70 млн, а сегодня это миллиарды долларов. По данным следствия, Лихтенштейн получил доступ к инфраструктуре биржи, сформировал тысячи транзакций и распределил похищенные средства по множеству кошельков, пытаясь скрыть их происхождение. В последующие годы биткоины проходили через сложные схемы отмывания, включая использование даркнет-маркетплейсов и фиктивных аккаунтов, прежде чем часть средств была изъята правоохранительными органами.

В ноябре 2024 года Лихтенштейн был приговорен к пяти годам заключения после признания вины в сговоре с целью отмывания денег и краже криптоактивов.

«Я по-прежнему намерен как можно скорее внести свой вклад в развитие кибербезопасности», — написал Лихтенштейн. — «Спасибо всем сторонникам. Ненавистникам я докажу, что вы ошибаетесь».

Представитель администрации президента США Дональда Трампа подтвердил CNBC, что Лихтенштейн «отбыл значительную часть своего срока и в настоящее время находится под домашним арестом в соответствии с законом и политикой Бюро тюрем».



Жена Лихтенштейна, Хизер Морган, которая также признала себя виновной в отмывании украденных средств, поделилась его сообщением, назвав это «лучшим новогодним подарком». Морган, 35-летняя рэперша, известная под псевдонимом Razzlekhan, была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, но была освобождена досрочно в октябре. В своем видеообращении она также поблагодарила «Папу Трампа» за сокращение срока.

Закон о первом шаге (First Step Act) был подписан Трампом в декабре 2018 года во время его первого президентского срока. Этот двухпартийный закон о тюремной реформе направлен на сокращение числа заключенных в федеральных тюрьмах, в том числе за счет системы, позволяющей некоторым осужденным досрочно перейти под домашний арест.

Неясно, принимали ли Трамп или Белый дом непосредственное участие в решениях об освобождении Лихтенштейна и Морган. Однако их случаи последовали за серией громких помилований и смягчений приговоров, связанных с киберпреступлениями, которые были объявлены после возвращения Трампа на пост президента.

По официальным данным, Лихтенштейн должен был выйти на свободу 9 февраля, но был освобожден раньше с учетом времени, проведенного под стражей после ареста в 2022 году.