Национальные институты здравоохранения США (NIH) планируют направить около $29 млн на новый пятилетний этап проекта Dog Aging Project, который изучает, почему одни собаки стареют быстрее других. Исследователи намерены выяснить, как наследственность, питание, физическая активность и условия жизни влияют на продолжительность жизни животных и их здоровье в старости.

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Проект стартовал в 2018 году, и с тех пор к нему присоединились почти 55 тыс. собак. Их владельцы регулярно сообщают ученым о здоровье питомцев, их рационе, физической активности, перенесенных заболеваниях и изменениях в поведении. Благодаря этим данным исследователи могут годами наблюдать за состоянием животных и выяснять, как образ жизни и перенесенные болезни связаны с их здоровьем в старости.

На новом этапе ученые намерены не просто продолжать сбор данных, а выяснять, почему одни собаки дольше сохраняют здоровье, тогда как другие раньше сталкиваются с возрастными заболеваниями. На первый год исследований Национальный институт старения, входящий в структуру NIH, выделил $6,1 млн. Основным получателем гранта стал Университет Тафтса, а Техасский университет A&M выступает одним из участников проекта.

Особое внимание ученые намерены уделить условиям, в которых живут собаки. В частности, они будут исследовать образцы питьевой воды, использовать специальные метки, поглощающие химические вещества из воздуха, а также отслеживать физическую активность животных с помощью специальных трекеров. Эти устройства планируют применять для наблюдения за частью собак, участвующих в проекте. Параллельно исследователи продолжат изучать особенности питания, генетические данные и биологические образцы животных, чтобы лучше понять, как разные факторы влияют на их здоровье.

Отдельным направлением станет изучение когнитивного старения — возрастных изменений памяти, мышления и поведения собак. Владельцы животных будут выполнять с питомцами специальные задания в домашних условиях, чтобы ученые могли оценивать их умственные способности и отслеживать изменения со временем. Исследователи рассчитывают выяснить, какие факторы повышают или снижают риск развития когнитивных нарушений, в том числе деменции, и можно ли предотвратить или замедлить эти процессы еще до появления выраженных симптомов.

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«За первые пять лет мы накопили много информации о том, сколько живут собаки, какие заболевания у них развиваются в конце жизни и что становится причиной смерти. В следующие пять лет мы рассчитываем гораздо лучше понять, почему это происходит», — рассказала соруководитель проекта, ветеринар Кейт Криви.

Еще одно направление исследования связано с собаками-долгожителями, которые живут значительно дольше, чем обычно представители их породы и размера. При этом ученые учитывают, что продолжительность жизни сильно зависит от габаритов животного. Например, 15 лет для чихуахуа и немецкого дога — совершенно разные показатели: для крупной собаки такой возраст гораздо менее типичен. Исследователи намерены изучить генетические особенности и истории болезней животных-долгожителей, чтобы выяснить, какие факторы связаны с их необычно долгой жизнью и помогают сохранять здоровье в старости.

Результаты исследования могут оказаться полезными не только для ветеринарии, но и для медицины человека. Собаки живут рядом с людьми, дышат тем же воздухом, подвергаются воздействию схожих загрязнителей и сталкиваются со многими похожими возрастными заболеваниями. При этом животные стареют значительно быстрее своих владельцев. Благодаря этому ученые могут за несколько лет проследить изменения, на изучение которых у человека потребовались бы десятилетия.

Как отметил соруководитель проекта Дэниел Промислоу, исследователи рассчитывают понять, почему одни собаки даже в преклонном возрасте остаются здоровыми, а другие гораздо раньше сталкиваются с заболеваниями. По его словам, изучение этих различий может помочь раскрыть фундаментальные биологические механизмы старения, общие для собак и людей.

В перспективе результаты исследования могут помочь ветеринарам выстраивать более индивидуальный подход к профилактике возрастных заболеваний. Речь идет о подборе обследований, физической активности, питания и других мер ухода с учетом возраста, особенностей породы и генетических рисков конкретной собаки. Такой подход позволит не только реагировать на уже возникшие проблемы со здоровьем, но и заранее учитывать факторы, способные повысить вероятность их развития.

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