Стартап Intero Biosystems из Денвера разрабатывает миниатюрные модели человеческого кишечника, на которых можно изучать действие лекарств и потенциально опасных веществ. Компания рассчитывает, что технология поможет фармацевтическим производителям лучше оценивать безопасность препаратов еще до начала испытаний на людях.

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Сегодня при разработке лекарств ученые широко используют исследования на животных. Но результаты таких экспериментов не всегда отражают реакцию человеческого организма из-за биологических различий между видами. Поэтому исследователи ищут способы точнее воспроизводить работу человеческих тканей в лаборатории.

Живая ткань размером около миллиметра

Главная разработка Intero Biosystems — платформа GastroScreen. Она состоит из органоидов, то есть трехмерных структур, выращенных из клеток и воспроизводящих некоторые свойства настоящих органов. Диаметр каждой модели кишечника составляет примерно один миллиметр, а поставляет компания их партиями примерно по 100 штук.

В отличие от упрощенных клеточных культур, органоиды Intero включают различные типы клеток и тканей, характерные для человеческого кишечника. Это позволяет исследовать, как они реагируют на лекарственные соединения, в том числе вызывающие воспаление или повреждение тканей.

«Мы буквально отправляем людям по почте миниатюрные живые органы», — рассказал TechCrunch генеральный директор стартапа Чарли Чайлдс.

Клиентами компании выступают фармацевтические и биотехнологические предприятия, а также представители пищевой и химической отраслей. Помимо органоидов, Intero предоставляет расходные материалы и проводит исследования по заказу: от разработки экспериментов до анализа результатов.

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Как выращивают модели кишечника

Для производства GastroScreen стартап использует индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Их получают путем перепрограммирования взрослых клеток, например взятых из образца крови, чтобы затем превращать в различные типы клеток организма.

По словам технического директора и соучредителя Intero Мадлен Эйкен, эта технология позволяет не только увеличивать объемы производства, но и в перспективе создавать модели с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

Intero работает не в одиночку: другие компании также развивают лабораторные модели человеческого кишечника. Например, Altis Biosystems использует стволовые клетки, InSphero предлагает органоиды для исследований токсичности, а MIMETAS разрабатывает системы «орган на чипе», имитирующие отдельные процессы в тканях.

Технологию еще предстоит проверить

Пока Intero собирает доказательства того, насколько точно GastroScreen предсказывает реакцию человеческого организма на лекарства. По словам Чайлдса, компания завершила начальную проверку состава тканей и сейчас изучает реакцию органоидов на препараты с уже известными эффектами.

Стартап сообщает, что его модели показали ожидаемые результаты при воздействии средств против воспаления кишечника и соединений, способных повреждать его ткани. Следующий этап предполагает сравнение результатов с данными предыдущих исследований на животных и клинических испытаний.

Таким образом, пока речь идет не о полноценной замене испытаний на животных, а о разработке дополнительного инструмента для проверки лекарств.

Интерес к таким решениям растет и благодаря изменениям в американском регулировании. В апреле 2025 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о планах сокращать использование животных при разработке ряда препаратов. Среди рассматриваемых альтернатив — органоиды, системы «орган на чипе» и компьютерное моделирование.

В марте 2026 года ведомство опубликовало проект рекомендаций по проверке новых методов исследований без использования животных. Однако применение таких технологий при регистрации лекарств зависит от качества доказательств: само по себе использование органоидов не гарантирует одобрения препарата.

От лабораторных исследований к персонализированному лечению

Intero Biosystems основана в 2024 году и выделилась из Мичиганского университета. Стартап привлек 2,3 млн долларов предварительного посевного финансирования. По данным TechCrunch, в компании работают семь сотрудников, а число клиентов пока не достигает десяти. Выручка за период с четвертого квартала прошлого года по третий квартал 2026 года превысила 400 тыс. долларов.

Сейчас компания производит несколько тысяч органоидов за партию и намерена увеличить этот показатель до сотен тысяч за счет автоматизации.

В будущем Intero планирует перейти к персонализированной медицине: выращивать модели кишечника из клеток конкретного пациента и проверять на них разные препараты до назначения лечения. Еще одно направление — создание массивов биологических данных для фармацевтических компаний и разработчиков искусственного интеллекта.

Пока главные задачи стартапа — подтвердить точность GastroScreen и наладить массовое производство. Если дальнейшие исследования подтвердят надежность модели, она сможет стать одним из инструментов, помогающих ученым оценивать действие лекарств на человеческий организм до начала клинических испытаний.

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