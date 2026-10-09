Американская биотехнологическая компания Longevica завершила четырехлетний эксперимент по изучению долголетия, в котором участвовали более 16 тыс. мышей. За это время специалисты проверили 1033 низкомолекулярных соединения. По заявлению компании, более 60 из них позволили увеличить продолжительность жизни животных как минимум на 10%, а пять показали еще более заметные результаты.

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Эксперимент проводился в американской лаборатории Jackson Laboratory и обошелся примерно в $13 млн. Longevica утверждает, что это крупнейшее в мире исследование продолжительности жизни млекопитающих in vivo — то есть с участием живых организмов. В отличие от краткосрочных испытаний, специалисты наблюдали за животными до конца их естественной жизни, чтобы оценить, насколько различные вещества влияют на ее продолжительность.

Наиболее заметные результаты показали пять соединений. По данным Longevica, они увеличили продолжительность жизни животных на 16−22%. Всего же, как утверждает компания, более 60 протестированных веществ позволили продлить жизнь мышей более чем на 10%.

Однако Longevica пока не раскрыла полный список протестированных соединений и не опубликовала исходные данные эксперимента. Это означает, что независимые специалисты пока не могут проверить заявленные результаты и оценить, насколько надежны выводы компании.

Помимо отдельных соединений, Longevica сообщила об обнаружении двух ранее не изученных механизмов, потенциально связанных с увеличением продолжительности жизни. Компания рассчитывает использовать эти открытия для создания новых экспериментальных препаратов, которые впоследствии могут пройти доклинические и клинические испытания.

Еще одно направление работы Longevica — поиск способов использовать обнаруженные соединения для лечения заболеваний, связанных со старением. В первую очередь компанию интересуют сердечно-сосудистые, метаболические и фиброзные заболевания, а также другие нарушения, затрагивающие различные системы организма.

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Как эксперимент превратят в лекарства

Longevica также намерена использовать собранные данные для разработки системы на основе искусственного интеллекта. Она должна помочь компании анализировать результаты эксперимента, находить перспективные биологические механизмы и определять, на какие из них можно воздействовать с помощью новых препаратов.

Отдельным направлением может стать ветеринария. Longevica рассматривает возможность разработки препаратов для собак и кошек на основе соединений, показавших перспективные результаты в ходе эксперимента.

Теперь Longevica намерена сосредоточиться на доклинической разработке наиболее перспективных соединений и подготовке к следующим этапам испытаний. Для этого компания сформировала научно-консультативный совет, в который вошли специалисты по биологии старения, фармакологии, созданию новых лекарств и проведению клинических исследований.

В августе 2026 года Longevica возглавил Прасун Мишра, ранее занимавший различные должности в Genentech, Roche и Национальном институте рака США. Его назначение совпало с переходом компании от масштабных исследований долголетия к разработке конкретных лекарственных препаратов.

Пока все результаты Longevica ограничиваются экспериментами на мышах. Даже если обнаруженные соединения действительно увеличивают продолжительность жизни животных, это не означает, что они окажут такой же эффект на человека. Прежде чем перейти к клиническим испытаниям, компании предстоит дополнительно изучить наиболее перспективные вещества, проверить механизмы их действия и оценить безопасность.

Таким образом, Longevica рассчитывает превратить результаты четырехлетнего эксперимента в основу для разработки новых лекарств. Пока компания только отбирает наиболее перспективные соединения и изучает возможности их применения. До появления препаратов, способных продлевать жизнь человека, еще далеко: эффективность обнаруженных веществ предстоит подтвердить в дальнейших исследованиях.

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