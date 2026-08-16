В США подвели промежуточные итоги XPRIZE Healthspan — конкурса с призовым фондом $101 млн, в котором участвуют компании, разрабатывающие терапии для восстановления функций организма, утраченных с возрастом. Из более 600 команд, подавших заявки со всего мира, в топ-10 финалистов вошла телемедицинская платформа AgelessRx.

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Условие конкурса XPRIZE Healthspan — восстановить у участников испытаний в возрасте 50–90 лет как минимум 10 лет функциональности организма (заявленная амбициозная цель — 20 лет) в течение одного года лечения. Отбор в топ-10 прошел на этапе Milestone 2 — втором из трех этапов; финал конкурса запланирован на 2029 год, а размер финального гран-при может достичь $81 млн.

AgelessRx уже получила по итогам этого этапа отдельную награду в $1 млн — по масштабу такая награда сопоставима с посевным раундом для технологического стартапа, только выдает ее не фонд, а профильный конкурс.

Платформа AgelessRx обслуживает более 200 тыс. пользователей и совмещает телемедицинский доступ к терапиям с программами поддержки образа жизни — структурированными тренировками и практиками медитации.

Пациентам предлагают низкие дозы налтрексона, метформин, NAD+, витамин B12, рапамицин, глутатион и собственные добавки, компания применяет мультиагентный подход — воздействие сразу на несколько механизмов старения одновременно, а не на один изолированный процесс.

Пилотное исследование AgelessRx охватило 26 участников в возрасте 60–80 лет, итоговый анализ прошли 18 из них. На финальном этапе испытаний компания планирует привлечь около 186 взрослых в возрасте 50–90 лет.

Научное сопровождение обеспечивают Центр координации данных Университета Юты и Институт исследований старения Стайна при Калифорнийском университете в Сан-Диего — участие академических центров играет ту же роль, что due diligence инвесторов для венчурных сделок.

Вице-президент по исследованиям AgelessRx Стефани Морган заявила, что цель компании — сделать строгие научные исследования долголетия доступными за пределами лабораторий. Гендиректор компании Анар Исман отметил, что статус финалиста XPRIZE подтверждает: старение можно измерить, на него можно воздействовать и его можно обратить вспять.

Конкурсы вроде XPRIZE Healthspan выполняют для рынка антивозрастных технологий функцию, схожую с венчурными раундами в технологическом секторе, — они верифицируют перспективные разработки и дают им капитал для перехода на следующую стадию испытаний.

Интерес к этому направлению растет вместе с самим рынком: по прогнозам, глобальная экономика долголетия превысит $8 трлн к 2030 году.

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