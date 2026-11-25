Американская телемедицинская компания Journi Health представила необычный продукт для снижения веса — шоколад Melt с действующим веществом орфорглипрон. Его уже сравнивают с популярными препаратами для похудения, хотя по составу и механизму действия это не шоколадная версия «Оземпика».

Kirsten Frank, Unsplash

Вместо инъекций или обычных таблеток компания предлагает ежедневно съедать порцию шоколада. В его составе содержится орфорглипрон — вещество, которое активирует рецепторы GLP-1. Этот механизм помогает регулировать аппетит, чувство насыщения и уровень сахара в крови.

Орфорглипрон также используется в препарате Foundayo американской фармацевтической компании Eli Lilly. Важно, что это не семаглутид — действующее вещество «Оземпика», а другое соединение, относящееся к той же группе препаратов.

Месячная программа Journi Health стоит $189. В стоимость входят 24 порции шоколада и консультация врача. Продукт предлагается по рецепту.

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Однако новинка уже вызвала вопросы у фармацевтической отрасли. В Eli Lilly раскритиковали подобные разработки, заявив, что их безопасность и эффективность недостаточно изучены.

Кроме того, шоколад Melt не проходил отдельную процедуру одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Поэтому пока нельзя утверждать, что именно такая форма орфоглипрона обеспечивает доказанный эффект снижения веса и безопасна для применения.

Journi Health предлагает необычный способ приема вещества из группы препаратов GLP-1. Но называть Melt полноценной и доказанной альтернативой «Оземпику» пока преждевременно.

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