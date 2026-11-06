Производитель человекоподобных роботов Agility Robotics начал торговаться на бирже Nasdaq под тикером AGLT. Выход на площадку произошел через слияние со специальной технической компанией Churchill Capital Corp XI. Это сделало стартап первым публичным американским производителей андроидов.

Unsplash

Перед выходом на биржу компания накопила около $465 млн свободных средств, включая частные инвестиции в размере $201 млн, привлеченные в ходе раунда под руководством Foxconn. Последняя также заключила многолетние контракты на новую модель робота Digit 5 на сумму более $300 млн.

Штаб-квартира Agility Robotics находится в Орегоне (США), а штат сотрудников насчитывает около 400 человек. Производитель реализует пилотный производственный проект с корпорацией AGCO и расширяет сотрудничество с GXO Logistics для развертывания систем на новых объектах.

Сейчас руководство ведет переговоры с тремя десятками потенциальных клиентов. К концу 2027 года компания планирует увеличить воронку до ста заказчиков из автомобильной, розничной и фармацевтической отраслей.

Робот Digit 5 предназначен для сложной работы на складах. По заявлению производителя, модель умеет загружать материалы в оборудование, сортировать детали и проверять товары. Предыдущая версия робота справлялась только с простыми задачами вроде укладки пластиковых контейнеров.

Читайте также Китай усложнит IPO для стартапов в сфере человекоподобных роботов

Новая модель способна безопасно работать в непосредственной близости от людей, в то время как старые версии требовали установки защитных барьеров.

По словам генерального директора компании Пегги Джонсон, появление интеллектуальных роботов на рабочих местах радикально изменит формат взаимодействия машин и людей. Она добавила, что программное обеспечение новой модели можно обновлять удаленно, добавляя роботу новые навыки. Данные, собранные во время работы роботов, разработчики используют для дальнейшего обучения и улучшения алгоритмов.

Выход стартапа на биржу происходит в условиях нехватки рабочей силы. Исследование Deloitte за 2024 год показывает, что к 2033 году количество свободных вакансий на производстве в США может вырасти до 1,9 млн. Руководство Agility Robotics признает наличие рисков при эксплуатации двуногих роботов и считает безопасность главным критерием оценки своей технологии.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.