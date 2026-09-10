Китайские регуляторы намерены ужесточить требования к выходу на биржу стартапов, разрабатывающих человекоподобных роботов. Поводом стал нестабильный дебют крупнейшего игрока отрасли — Unitree Robotics, сообщает The Information.
По данным издания, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) неофициально рекомендовала некоторым инвестиционным банкам и другим участникам рынка строже подходить к одобрению заявок робототехнических компаний на IPO.
Теперь стартапам, рассчитывающим на листинг, может потребоваться доказать, что их бизнес способен приносить стабильный доход, а компания движется к сокращению убытков. Альтернативным основанием для одобрения может стать наличие реальных технологических инноваций.
Изменение подхода связано сразу с несколькими факторами: ажиотажем вокруг финансирования робототехнических компаний на частном рынке, большим числом компаний, планирующих IPO, и волатильностью акций уже вышедших на биржу производителей, пишет The Information.
Показательным примером стала Unitree Robotics. После выхода на Шанхайскую фондовую биржу акции производителя человекоподобных роботов сначала выросли более чем в пять раз, однако затем снизились примерно на 45% от пикового уровня. Резкие колебания вызвали опасения по поводу возможного пузыря на рынке робототехники, рисков для частных инвесторов и эффективности действующей системы IPO.
Если новые требования действительно будут введены, они могут замедлить выход китайских производителей человекоподобных роботов на биржу и заставить компании отрасли уделять больше внимания финансовым результатам и коммерциализации технологий.
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