Американская компания Primordial Labs, которая создала Anura — интерфейс на базе искусственного интеллекта, позволяющий военнослужащим управлять пилотируемыми и беспилотными системами голосом, собрала $18 млн в рамках инвестиционного раунда серии А.

Steve a Johnson, Unsplash

Принцип работы Anura в том, что система преобразует команды на обычном английском языке в действия техники. Так операторы могут взаимодействовать с различными военными платформами без необходимости использовать отдельные сложные интерфейсы для каждой из них.

По словам генерального директора Primordial Labs Ли Ритхольца, деньги пойдут на расширение инженерной, продуктовой и коммерческой команд, а также ускорение внедрения Anura.

Сейчас технология уже работает более чем в десятке пилотируемых и беспилотных системах.

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В октябре 2026 года Primordial Labs объявила о заключении рамочного соглашения о сотрудничестве с General Dynamics Land Systems — производителем американских боевых машин Abrams и Stryker.

В дальнейшем стартап рассматривает возможность открытия офисов в Детройте и Хантсвилле (штат Алабама). Кроме того, компания хотела бы расширить присутствие за пределами США.

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