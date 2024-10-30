Администрация Байдена рассказала о планах правительства США по разработке и использованию искусственного интеллекта для укрепления национальной безопасности и управления рисками, сообщает Reuters. Согласно меморандуму Белого дома, приоритет также отдается сбору информации об операциях других стран против американского сектора ИИ.

«Мы должны сделать это правильно, потому что, вероятно, ни одна другая технология не будет иметь более решающего значения для нашей национальной безопасности в предстоящие годы», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в своем выступлении в Национальном университете обороны в Вашингтоне.

«Мы должны быть быстрее в развертывании ИИ и нашей национальной безопасности, чем конкуренты Америки, — добавил он. — Если мы не развернем ИИ быстрее и всестороннее для укрепления нашей национальной безопасности, мы рискуем упустить наше с трудом заработанное лидерство».

По словам Салливана, эти усилия направлены на обеспечение баланса между необходимостью честной конкуренции и открытых рынков, а также на защиту конфиденциальности, прав человека и обеспечения того, чтобы системы ИИ не подрывали национальную безопасность США, даже несмотря на то, что конкуренты не связаны теми же принципами, которых придерживаются Соединенные Штаты.

Из-за быстрого темпа развития технологий правительства по всему миру начали стремиться регулировать отрасль ИИ, лидерами которой являются такие технологические гиганты, как Microsoft, Google Alphabet, Amazon и множество стартапов.

Меморандум Белого дома требует использовать ИИ на государственном уровне, а также обязывает агентства США контролировать, оценивать и снижать риски, связанные с ИИ, вторжением в частную жизнь, предвзятостью и дискриминацией, безопасностью отдельных лиц и групп, а также другими нарушениями прав человека.

Кроме этого, в документе содержится призыв к Вашингтону разработать структуру для работы с союзниками, чтобы гарантировать, что ИИ «разрабатывается и используется способами, соответствующими международному праву, при одновременной защите прав человека и основных свобод». Всемирный саммит по безопасности ИИ, организованный Джо Байденом, ожидается в следующем месяце в Сан-Франциско.

Ранее Microsoft начала сотрудничество с военно-технической фирмой Anduril с целью разработки военных очков для американской армии. Компания обновляет дизайн своей гарнитуры, включив в нее датчики Anduril, которые призваны помочь солдатам на земле обнаруживать и отслеживать угрозы в режиме реального времени.