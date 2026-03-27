Сенаторы США потребовали от правительства собрать подробные данные о потреблении энергии центрами обработки данных, опасаясь, что рост их мощности может перегрузить энергосистему и увеличить риски для пользователей и бизнеса.

Ismail Enes Ayhan, Unsplash

26 марта сенаторы США Джош Хоули и Элизабет Уоррен направили письмо в Управление энергетической информации (EIA) с просьбой собрать подробные данные о том, сколько энергии потребляют центры обработки данных и как это влияет на энергосистему. Они предложили ввести обязательную ежегодную отчетность для крупных потребителей электроэнергии, отметив, что без этого сложно эффективно планировать и контролировать работу сети.



Это не первая попытка политиков регулировать отрасль: сенатор Берни Сандерс и член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес предложили законопроект, который приостановит строительство новых центров обработки данных до согласования правил по искусственному интеллекту.

Потребление энергии центрами обработки данных растет: например, центры Google удвоили его с 2020 по 2024 год, а к 2035 году новые объекты могут втрое увеличить потребность сектора в энергии. Хоули и Уоррен просят EIA собрать подробные данные по различным видам нагрузок, тарифам, модернизациям сетей и участию клиентов в программах управления спросом, включая сравнение энергопотребления для задач искусственного интеллекта и обычных облачных сервисов.

Сенаторы потребовали от агентства ответ до 9 апреля, критикуя его главу Тристана Эбби. В декабре Эбби заявлял, что EIA будет ключевым игроком в сборе данных о потреблении энергии, при этом он отметил, что запуск нового масштабного исследования с нуля может занять около двух лет, хотя небольшие, более оперативные исследования могут дать полезные результаты быстрее.

Помимо энергии центры обработки данных потребляют значительные объемы воды. Большая ее часть расходуется на охлаждение серверов, и с ростом числа новых объектов давление на водные ресурсы будет только увеличиваться, особенно в регионах с ограниченными запасами.

В прошлом году глава OpenAI Сэм Альтман в своем блоге рассказывал, что на выполнение одного запроса ChatGPT уходит 0,000085 галлона воды (примерно 1/15 чайной ложки) и 0,34 Вт-ч энергии. По его мнению, по мере автоматизации производства в центрах обработки данных «стоимость искусственного интеллекта в конечном итоге должна приблизиться к стоимости электроэнергии».

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.