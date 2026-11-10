Insilico Medicine представила Longevity Grok — бесплатную ИИ-систему, которая собирает персональные данные о здоровье, оценивает показатели биологического старения и помогает проверять эффективность изменений образа жизни.

Julien Tromeur, Unsplash

Проект создан для платформы Grok Bot совместно с генетиком Гарвардского университета Дэвидом Синклером. Его полное название — Personal Longevity Superintelligence (PLSI). Исходный код системы открыт для изучения.

Longevity Grok объединяет информацию, которую обычно приходится собирать из разных источников: результаты анализов крови, данные об уровне глюкозы, показатели метилирования ДНК и информацию с носимых устройств. На их основе система формирует единую историю наблюдений за состоянием здоровья человека.

Затем ИИ рассчитывает показатели, связанные со старением и метаболическим здоровьем, включая PhenoAge — оценку биологического возраста — и HOMA-IR, показатель, используемый для оценки инсулинорезистентности. Кроме того, система предлагает варианты изменения образа жизни.

Особенность Longevity Grok заключается в подходе к оценке результатов. Система задумана не просто как инструмент, выдающий советы по здоровью, а как помощник в проведении индивидуальных экспериментов — так называемых N-of-1.

В таких экспериментах человек наблюдает за изменениями собственных показателей и оценивает, как на них влияют те или иные вмешательства. Это позволяет сопоставлять предложенные рекомендации с реальными данными, а не ограничиваться общими предположениями.

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Для исследований долголетия такой подход особенно интересен: он помогает перейти от универсальных рекомендаций к изучению индивидуальных реакций организма.

Insilico Medicine известна разработками в области применения искусственного интеллекта для создания лекарств. Запуск Longevity Grok показывает еще одно направление использования ИИ — анализ персональных данных о здоровье и изучение процессов старения.

При этом важно понимать: оценка биологического возраста и отслеживание изменений биомаркеров сами по себе не доказывают, что человек стареет медленнее или будет жить дольше. Для таких выводов необходимы дополнительные научные и клинические исследования.

Longevity Grok пока стоит рассматривать прежде всего как инструмент для систематизации данных о здоровье и проведения индивидуальных экспериментов. Его потенциальная ценность — в возможности сделать наблюдение за состоянием организма более последовательным и основанным на измеримых показателях.

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