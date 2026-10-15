Американский стартап Othello привлек $8 млн посевных инвестиций на развитие ИИ-платформы, которая помогает менеджерам по продажам во время переговоров с клиентами. Сервис в реальном времени предлагает подсказки, помогает отвечать на возражения и подбирать аргументы для заключения сделки, сообщает Business Insider.

Philip Oroni, Unsplash

Раунд финансирования возглавили A16Z Speedrun — акселератор венчурной компании Andreessen Horowitz — и Owl Capital. Среди частных инвесторов также оказались сооснователь DoorDash Энди Фанг, сооснователь Hugging Face Томас Вольф и основатель Ripple Крис Ларсен.

Как работает ИИ-ассистент

Othello анализирует разговор во время видеозвонка и выводит рекомендации на экран компьютера. Система может предложить уточняющий вопрос, подсказать ответ на возражение клиента или помочь менеджеру подобрать аргументы в пользу продукта.

Платформа использует информацию о продуктах компании и собственные ИИ-модели. По данным Othello, для обучения моделей использовали 20 млн часов записанных разговоров о продажах. Сервис также интегрируется с корпоративными инструментами, включая Google Workspace, Salesforce и Slack.

Компания утверждает, что ее модели генерируют рекомендации за миллисекунды. Кроме того, по заявлению стартапа, данные клиентов не используются для обучения общих моделей, предназначенных для применения в других компаниях.

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Как появилась идея стартапа

Основатель Othello Джаред Зелман пришел к идее создания платформы, когда продавал корпоративным клиентам продукт своего предыдущего стартапа Cicero, который разрабатывал ИИ-аватары для авторов и подкастеров.

По словам предпринимателя, ему было непросто проводить переговоры. Однажды друг помогал ему во время презентации, стоя за компьютером с карточками-подсказками. Этот опыт подтолкнул Зелмана к идее создать инструмент, который будет давать продавцам рекомендации непосредственно во время разговора с клиентом.

Кто использует Othello

Среди клиентов стартапа — Microsoft и Capital One. В числе конкурентов компании Business Insider называет Gong и Salesloft — платформы, предлагающие инструменты для работы с продажами и анализа взаимодействия с клиентами.

По данным Othello, у некоторых клиентов, которые использовали сервис с участием более 20 менеджеров на протяжении как минимум квартала, доля выигранных сделок выросла на 15%, а время, необходимое новым сотрудникам для выхода на целевую продуктивность, сократилось на 45%. Эти результаты приводит сама компания.

Как стартап планирует развиваться

Othello намерена расширить инженерную команду. По словам Зелмана, количество сотрудников может вырасти с 20 примерно до 80 человек.

Компания также планирует развивать персонализированные рекомендации, которые будут учитывать индивидуальные особенности менеджеров. В перспективе стартап рассматривает возможность использования технологии в офлайн-переговорах, в том числе с помощью умных очков.

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