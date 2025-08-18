Исследователи из Университета Карнеги-Меллона разработали шахматного бота Allie, который учится играть, подражая людям, а не стремясь к сверхчеловеческой силе. Этот проект решает важную проблему существующих шахматных движков: их ходы часто непонятны для игроков начального и среднего уровней, а потому партии с ними не помогают освоить игру. Allie, напротив, играет более естественно и готовит людей к партиям с другими игроками.

Университет Карнеги-Меллона

Проблема традиционных шахматных ботов, таких как Stockfish или AlphaZero, заключается в их цели — победить любой ценой. Они обучаются, играя миллионы партий сами с собой, и в результате делают ходы, которые для человека выглядят странными и нелогичными. Это делает игру с ними неприятной и бесполезной для обучения. Чтобы обучить систему Allie, ученые собрали набор данных из 91 млн партий, сыгранных людьми на популярной платформе Lichess.

Благодаря такому подходу, Allie играет в человеческом стиле: он может адаптироваться к разным уровням силы, от новичка до эксперта, тратит время на обдумывание ходов в сложных позициях и даже сдается в безнадежных ситуациях, как это сделал бы человек. Модель бота построена по принципу больших языковых моделей, что позволяет ей улавливать паттерны человеческого поведения в игре.

Такой «человекоподобный» ИИ может найти широкое применение в образовании, терапии и медицине, выступая в роли более понятного и эмпатичного партнера. Проект является полностью открытым, что позволяет другим исследователям использовать его для создания ИИ, принимающих стратегические решения подобно человеку.

