Американская биотехнологическая компания Life Biosciences представила первые результаты испытаний генной терапии ER-100, которая должна восстанавливать работу поврежденных клеток сетчатки с помощью частичного клеточного перепрограммирования. У двух из трех пациентов с глаукомой обнаружили предварительные признаки улучшения поля зрения. За первые 56 дней наблюдения серьезных нежелательных явлений не зарегистрировали.

Amanda Dalbjorn, Unsplash

Клеточное перепрограммирование, которым в последние годы активно интересуются инвесторы и технологические предприниматели Кремниевой долины, вышло на новый этап — клинические испытания. Технология предполагает, что стареющим или поврежденным клеткам можно вернуть некоторые свойства молодых, не меняя при этом их специализацию и функции в организме.

Первые результаты испытания ER-100 позволяют предварительно оценить, насколько хорошо люди переносят такую терапию. Однако делать окончательные выводы о ее безопасности и тем более эффективности пока рано: исследование находится на начальной стадии, а опубликованные данные охватывают всего трех пациентов.

Как клетки пытаются омолодить

По мере старения в клетках накапливаются различные изменения, в том числе эпигенетические — они влияют на то, какие гены остаются активными, а какие перестают работать. Исследователи пытаются выяснить, можно ли воздействовать на эти процессы и возвращать клеткам утраченные функции, не заменяя сами клетки новыми.

Для перепрограммирования Life Biosciences использует три так называемых фактора Яманаки — OCT4, SOX2 и KLF4. Это белки, способные изменять работу генов и влиять на состояние клеток. В классическом варианте технология предполагает использование четырех таких факторов, которые могут возвращать специализированные клетки в плюрипотентное состояние — когда они снова приобретают способность превращаться в разные типы клеток. Однако Life Biosciences применяет частичное перепрограммирование: оно должно восстанавливать некоторые свойства клеток, не заставляя их терять первоначальную специализацию.

ER-100 разрабатывают для лечения заболеваний зрительного нерва, в том числе открытоугольной глаукомы. При этом заболевании постепенно повреждаются ганглиозные клетки сетчатки — нервные клетки, передающие зрительную информацию от глаза к мозгу. Они практически не способны восстанавливаться самостоятельно, поэтому их гибель может приводить к необратимому ухудшению зрения.

ER-100 доставляет в клетки генетические инструкции с помощью специально подготовленного вирусного вектора, который вводят непосредственно в глаз. Работу факторов перепрограммирования контролируют антибиотиком доксициклином: во время его приема клетки начинают вырабатывать необходимые белки. Такой механизм позволяет ограничивать время воздействия терапии, не оставляя процесс перепрограммирования постоянно активным. Дополнительно пациентам назначают преднизолон, чтобы снизить риск воспалительной реакции на вирусный вектор.

Читайте также Снимки сетчатки помогли выявить признаки ускоренного старения

Что показало первое испытание

Первые результаты клинического исследования I фазы получены у трех пациентов с открытоугольной глаукомой. Каждому из них однократно ввели ER-100 в начальной дозе 2 × 10¹¹ векторных геномов — единиц, которыми измеряют количество доставляемого генетического материала.

За первые 56 дней наблюдения у трех пациентов не зарегистрировали серьезных нежелательных явлений или токсических реакций, которые помешали бы увеличить дозу препарата, сообщает Longevity. Technology. При этом некоторые нежелательные явления все же возникали, однако компания связывает их с процедурой введения препарата, приемом стероидов или ранее существовавшими заболеваниями, а не непосредственно с ER-100.

У двух из трех пациентов также зафиксировали предварительные признаки улучшения поля зрения. Это показал тест Хамфри, который позволяет оценить чувствительность глаза к свету в разных участках поля зрения. У каждого из этих участников более чем на 4 децибела улучшились показатели как минимум в 28% проверенных точек. Однако пока неизвестно, насколько устойчивыми окажутся эти изменения.

Полученные данные позволили продолжить испытание. Независимый комитет по мониторингу безопасности рекомендовал увеличить дозу ER-100 для следующих участников втрое — с 2 × 10¹¹ до 6 × 10¹¹ векторных геномов. Таким образом, исследование сможет перейти к проверке более высокой дозировки, чтобы оценить ее переносимость и возможные риски.

Несмотря на первые положительные результаты, говорить о доказанной эффективности ER-100 пока рано. Опубликованные данные охватывают всего трех пациентов, за которыми наблюдали 56 дней. Чтобы установить, действительно ли терапия улучшает зрительные функции, потребуются дальнейшие испытания с большим числом участников, более продолжительным наблюдением и сравнением результатов с контрольной группой.

Почему это важно для индустрии долголетия

До начала клинических испытаний возможности частичного клеточного перепрограммирования изучали преимущественно в лабораторных условиях и на животных. В частности, эксперименты на мышах показали, что такой подход может восстанавливать отдельные функции тканей и изменять эпигенетические признаки старения. Однако оставалось неизвестным, удастся ли добиться сопоставимых результатов у людей.

Однако применение клеточного перепрограммирования у людей сопряжено с серьезными потенциальными рисками. Если процесс зайдет слишком далеко, клетка может утратить свою специализацию и перестать выполнять прежние функции. Кроме того, неконтролируемые изменения клеточного состояния потенциально способны привести к образованию опухолей. Поэтому одна из главных задач разработчиков — научиться управлять перепрограммированием так, чтобы восстанавливать функции клеток, не вызывая опасных изменений в их работе.

ER-100 стала одной из первых возможностей проверить частичное эпигенетическое перепрограммирование непосредственно у людей. Для начального этапа разработчики выбрали заболевания зрительного нерва. Препарат вводят непосредственно в глаз, что позволяет сосредоточить воздействие на определенных клетках, а не пытаться омолодить весь организм сразу. Такой подход также дает возможность оценивать изменения с помощью стандартных офтальмологических обследований.

Для индустрии долголетия начало испытаний на людях стало важным шагом: технология, которую прежде изучали преимущественно в лабораториях, теперь проходит клиническую проверку. Если дальнейшие исследования подтвердят безопасность и эффективность частичного перепрограммирования, этот подход может открыть путь к разработке новых методов лечения возрастных заболеваний. Однако пока неизвестно, можно ли будет применять его за пределами офтальмологии.

Пока главное достижение ER-100 — возможность продолжить клинические испытания и перейти к более высокой дозировке. Первые результаты не доказывают, что терапия способна омолаживать организм человека или восстанавливать утраченное зрение. Теперь исследователям предстоит выяснить, сохранятся ли положительные изменения поля зрения при более длительном наблюдении, насколько безопасным окажется повышение дозы и действительно ли препарат способен возвращать поврежденным клеткам утраченные функции.

От результатов дальнейших испытаний будет зависеть, сможет ли частичное клеточное перепрограммирование выйти за пределы экспериментальных исследований и стать основой для новых методов лечения возрастных заболеваний.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.