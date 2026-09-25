Состояние сетчатки может дать представление о том, насколько быстро стареет организм. К такому выводу пришли исследователи из Сеульского национального университета, проанализировав почти 30 тыс. снимков глаз. Результаты опубликованы в журнале GeroScience.

Amanda Dalbjorn, Unsplash

Хронологический возраст человека определить легко — достаточно знать дату рождения. Но он не всегда отражает состояние организма: люди одного возраста могут заметно различаться по здоровью и темпам старения. Поэтому ученые ищут способы оценивать так называемый биологический возраст — показатель, который отражает, насколько быстро происходят возрастные изменения в организме.

В новом исследовании, опубликованном в журнале GeroScience, ученые изучили, можно ли использовать для этого снимки сетчатки. Эта ткань особенно интересна исследователям, поскольку ее состояние связано не только со зрением: сетчатка тесно связана с нервной и сосудистой системами и может отражать изменения, происходящие в организме.

Для обучения алгоритма исследователи использовали 29 530 снимков сетчатки от 7 535 человек. Затем модель проверили на еще 14 832 снимках, полученных от 7 416 участников.

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Алгоритм определял хронологический возраст человека по изображению сетчатки с средней погрешностью 2,5−2,7 года. При этом исследователей интересовало не только то, насколько точно модель угадывает возраст, но и показатель, который они называют разницей возраста сетчатки (RAG). Он отражает, насколько предполагаемый возраст сетчатки отличается от фактического возраста человека.

Оказалось, что более высокие значения RAG были связаны с рядом факторов и заболеваний. В частности, показатель в среднем был выше на 2,52 года у людей с диабетом, на 0,5 года у нынешних курильщиков и на 0,46 года у бывших курильщиков. У людей с макулярной дегенерацией показатель был выше на 0,6 года, а при катаракте — на 1,86 года.

При этом ученые подчеркивают: эти результаты еще не означают, что снимок глаза позволяет точно определить биологический возраст конкретного человека. Например, связь с катарактой может быть частично обусловлена тем, что помутнение хрусталика ухудшает качество изображения, а не ускоренным старением сетчатки.

Кроме того, исследователи не сравнивали RAG напрямую с другими существующими методами оценки биологического возраста. Поэтому пока нельзя сказать, что анализ сетчатки точнее других биомаркеров старения.

Тем не менее, технология может оказаться полезной в клинической практике. Снимки глазного дна уже регулярно делают в офтальмологических клиниках, поэтому в будущем такой анализ потенциально можно использовать как дополнительный способ выявлять людей, которым стоит пройти более подробное обследование.

Ученые предлагают проверить эту возможность в долгосрочных исследованиях. Если наблюдения за людьми в течение нескольких лет подтвердят связь между RAG и биологическим старением, повторные снимки сетчатки могут помочь отслеживать изменения состояния организма и оценивать реакцию на лечение или изменения образа жизни.

Пока же исследователи считают, что метод лучше подходит для изучения закономерностей старения на уровне групп людей, чем для оценки индивидуального риска. Чтобы подтвердить, действительно ли «возраст сетчатки» отражает темп биологического старения, необходимы дополнительные исследования с использованием других признанных биомаркеров.

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