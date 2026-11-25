Основатель международного сервиса денежных переводов WorldRemit Исмаил Ахмед запустил новый финтех-проект Odola, ориентированный на мигрантов, работающих в США и поддерживающих семьи за рубежом. Платформа объединяет получение зарплаты, повседневные расходы и международные денежные переводы в одном приложении.

Jonas Leupe, Unsplash

С помощью Odola пользователи смогут получать зарплату на счет, оплачивать покупки дебетовой картой Visa и отправлять деньги родственникам в другие страны. Таким образом, для управления повседневными финансами и международными переводами им не придется пользоваться несколькими разными сервисами.

Одна из основных функций приложения — возможность получать зарплату на два дня раньше установленного срока. Эта опция предназначена для пользователей, которым необходимо срочно отправить деньги близким или покрыть непредвиденные расходы. При этом приложение позволяет отслеживать, сколько пользователь потратил, сколько отправил за границу и какая сумма осталась на собственные нужды.

В США Odola работает в партнерстве с Lead Bank, который предоставляет банковские услуги и выпускает дебетовые карты Visa для пользователей платформы. Сам проект является финтех-компанией, а не банком.

В дальнейшем компания планирует расширить набор финансовых услуг. В ближайшие месяцы Odola намерена запустить обеспеченные кредитные карты, которые помогут мигрантам сформировать кредитную историю в США без необходимости иметь ее заранее. Остаток по таким картам предполагается полностью погашать каждый месяц. Кроме того, в 2027 году компания планирует представить инвестиционные продукты, с помощью которых пользователи смогут копить на образование детей и пенсию.

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По словам Ахмеда, финансовая нагрузка на мигрантов растет из-за увеличения стоимости жизни. Одновременно благодаря распространению сервисов обмена сообщениями люди стали чаще отправлять деньги домой в экстренных ситуациях. Если раньше такие переводы совершались примерно восемь раз в год, то теперь их среднее количество достигает четырех в месяц.

Запуск Odola происходит на фоне значительного объема международных денежных переводов из США. По данным Всемирного банка, в 2024 году мигранты отправили из страны за рубеж около $103 млрд. В США проживают более 52 млн мигрантов, а страна остается крупнейшим источником международных денежных переводов.

По прогнозу Программы развития ООН, к концу десятилетия объем мировых денежных переводов может достичь $1 трлн в год.

Исмаил Ахмед основал WorldRemit в 2010 году. Новый проект Odola продолжает его работу в сфере международных финансов, но предлагает более широкий подход: компания хочет помочь мигрантам не только отправлять деньги родственникам, но и управлять собственными расходами, формировать кредитную историю и создавать долгосрочные накопления.

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