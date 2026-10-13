Американская сеть wellness-клиник Restore Hyper Wellness и биотехнологическая компания Niagen Bioscience объявили октябрь «Месяцем долголетия» (Longevity Month). Инициатива призвана привлечь внимание к healthspan — периоду жизни, в течение которого человек сохраняет здоровье и функциональную активность. Кампания объединяет продвижение оздоровительных услуг и продуктов, связанных со здоровым старением.

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Restore Hyper Wellness развивает сеть центров, предлагающих различные wellness-процедуры, а Niagen Bioscience специализируется на исследованиях NAD+ и разработке продуктов на основе никотинамида рибозида (NR) — предшественника NAD+. Эта молекула участвует в энергетическом обмене клеток и других важных клеточных процессах.

В рамках инициативы компании объединили свои предложения: в октябре посетители участвующих центров Restore могут воспользоваться специальными условиями на трехмесячные программы с продуктами Niagen. Таким образом, кампания направлена не только на популяризацию темы долголетия, но и на продвижение конкретных услуг и продуктов.

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Долголетие как маркетинговый сезон

Запуск Longevity Month показывает, как компании в сфере здорового старения используют совместные маркетинговые кампании для привлечения внимания к своей продукции. По формату инициатива напоминает тематические сезоны, которые давно существуют в других сегментах рынка, — например, «черную пятницу» в розничной торговле или Movember, посвященный мужскому здоровью.

Для wellness-бизнеса такое сотрудничество позволяет объединить разные предложения вокруг одной темы: сохранения здоровья с возрастом. Клиники получают возможность продвигать свои услуги, а производитель продуктов для поддержки клеточного здоровья — расширять аудиторию.

При этом запуск отдельного тематического месяца сам по себе еще не свидетельствует о масштабе спроса или коммерческом успехе инициативы. Однако он демонстрирует, как участники рынка долголетия стремятся сделать здоровое старение заметной частью потребительской культуры.

Пока Longevity Month — прежде всего совместная маркетинговая инициатива двух компаний. Станет ли октябрь регулярным сезоном для всего wellness-рынка, будет зависеть от того, поддержат ли эту идею другие участники отрасли и насколько востребованным окажется предложение у потребителей.

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