Арбитражный суд Москвы назначил на 11 февраля рассмотрение иска компании «Нексус Евразия» о признании банкротом АО «Октоблу» — головной структуры сети спортивных магазинов Desport. Ранее известная как Decathlon, сеть, по мнению экспертов, столкнулась с серьезными трудностями и проигрывает маркетплейсам, пишут «Ведомости».



За последние годы масштабы бизнеса значительно сократились. Если после ребрендинга в 2023 году сеть насчитывала 35 магазинов, то к концу 2025 года, согласно ее собственному сайту, работают лишь 22 торговые точки.

Финансовые показатели также вызывают вопросы. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сети за 2024 год составила около 5 млрд руб., но убыток при этом достиг примерно 3 млрд руб.

Более того, на компанию обрушился вал исков: общая сумма требований к «Октоблу» только в 2025 году превысила 1 млрд руб. Одним из них стал иск от агентства «Нексус Евразия», по которому в июне суд уже взыскал с компании почти 8 млн руб. долга и неустойки.



Эксперты связывают проблемы компании с жесткой конкуренцией. Компания проигрывает в конкуренции с маркетплейсами, отметил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов допускает, что банкротство может стать инструментом для ликвидации бизнеса.



Desport возникла в 2023 году после выкупа 35 магазинов у французской группы Decathlon, объявившей о приостановке работы в России весной 2022 года. Сделка была одобрена правительственной комиссией при условии, что новый владелец откроет все магазины и сохранит около 1400 рабочих мест.