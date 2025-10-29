Оператор российской сети спортивных товаров Desport (бывший Decathlon), компания АО «Октоблу», столкнулся с первым формальным шагом к признанию его банкротом. Как сообщает «Коммерсантъ», один из контрагентов — компания «Спорт импекс» — 22 октября подал в Арбитражный суд Москвы соответствующее заявление.

Freepik

Поводом для обращения стал долг «Октоблу» в размере 2,1 млн руб. по договору поставки, заключенному еще в 2014 году. Эта сумма была ранее взыскана «Спорт импекс» через суд.

Ситуация с долгами «Октоблу» носит системный характер. Сейчас против компании уже подано 123 гражданских иска на общую сумму около 848 млн руб. В связи с этим заявление «Спорт импекс» может стать спусковым крючком для начала формальной процедуры банкротства.

По мнению экспертов, в случае признания компании несостоятельной, процесс ее ликвидации может быть крайне долгим. Как отметила арбитражный управляющий Татьяна Пугачева, с учетом большого числа кредиторов и объема претензий банкротство способно растянуться на несколько лет.

Читайте также Россияне стали в два раза больше тратить на спорт и здоровье

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов в освою очередь указал, что возможный крах «Октоблу» может стать первым в России случаем банкротства компании после перехода иностранного бизнеса под контроль российских владельцев.

АО «Октоблу» было основано в 2005 году в качестве оператора французской сети Decathlon, начавшей работу в России в 2006 году. После ухода материнской компании с российского рынка в 2022 году актив был продан структуре ООО «АРМ», связанной с развитием франшизы Mango.

Конечным бенефициаром «Октоблу» стал предприниматель Вячеслав Мареев, партнер совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. После смены владельца и ребрендинга в Desport сеть значительно сократила свое присутствие — с 35 до 22 магазинов.