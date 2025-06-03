Telegram представил обновление, расширяющее функциональность мессенджера. Теперь пользователи могут отправлять личные сообщения каналам, общаясь напрямую с администраторами без раскрытия их контактов. Для этого нужно нажать значок сообщения в нижней панели канала, а владельцы могут включить функцию в настройках и установить плату за сообщения. Сообщения от подписчиков отображаются в отдельном интерфейсе.

Фото: telegram.org

Группы с темами получили вкладочный интерфейс для быстрого переключения между беседами, с возможностью выбора боковой или минималистичной панели. Голосовые сообщения теперь можно обрезать, выделяя нужный фрагмент, а запись — приостанавливать или дозаписывать.

Фото можно отправлять в HD-качестве (в 4 раза больше пикселей, для загрузки менее 0,5 МБ трафика) через опцию «Отправить в высоком качестве» в фоторедакторе.

Пользователи iOS смогут публиковать медиа в историях напрямую через кнопку «Поделиться» из других приложений. Опросы стали гибче: добавлено до 12 вариантов ответа, а также возможность сохранять их в «Избранное» для повторного использования.