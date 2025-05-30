Первые в России летные испытания демонстрационной системы спутниковой связи 5G прошли в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ), заказ которого выполнила компания «Телеком-проект-5».

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Испытания проводились с борта летающей лаборатории на базе самолета ТВС-2МС, выступавшего в роли атмосферного аналога спутника. Система обеспечила управление пятью беспилотниками через линию связи 5G, поддерживаемую наземным пунктом управления, который отвечал за фидерную передачу данных и контроль системы.

Ключевая особенность российской бортовой аппаратуры 5G с многолучевой антенной с фазированной антенной решеткой является создание неподвижных относительно земли множественных зон обслуживания абонентов с помощью лучей с цифровым управлением.

Это позволяет носителю — воздушному или в будущем космическому — двигаться по криволинейной траектории, сохраняя стабильную связь. В ходе испытаний был достигнут устойчивый прием и передача сигнала на наземные терминалы, имитирующие 5G-смартфоны.

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«Проведенные испытания позволяют нам говорить о возможности реализации созданной комплексной технологии системы связи 5G в будущих низкоорбитальных спутниковых группировках России. Это ключевой шаг к управлению беспилотниками, IoT-устройствами и другими системами через гибридные сети», — отметил руководитель Центра авиационно-космических технологий ФПИ Ян Чибисов.

В конце 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 2030 года в 16 российских городах будет развернута вся необходимая инфраструктура, обеспечивающая работу мобильных сетей пятого поколения. Список городов он не уточнил.