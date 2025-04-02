Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил рейтинг регионов России по индексу социального благополучия. Этот показатель равен отношению средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. По данным ФоРГО, за год индекс социального благополучия у россиян вырос на 12%. Как пояснили аналитики, это произошло потому, что среднемесячная заработная плата в стране возросла на 24%, а стоимость жизни за тот же период увеличилась только на 10,2%.

В первую десятку топ-35 регионов по индексу социального благополучия по данным на 2 февраля вошли Москва, ЯНАО, Магаданская область, ХМАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Во второй оказались Забайкальский и Красноярский края, Татарстан, Камчатский край, Московская, Иркутская, Амурская области, Коми, Тюменская и Томская области.

В третьей находятся Кемеровская, Липецкая, Ленинградская, Свердловская, Тульская области, Пермский и Приморский края, Самарская область, Бурятия и Калужская область. Замыкают исследование Нижегородская область, Хабаровский край, Башкирия, Новосибирская и Омская области.

В исследовании сказано, что среднемесячная заработная плата в целом по России на начало 2025 года составила 128 665 руб. По сравнению с данными за прошлый год она увеличилась на 24% с 103 815 руб., что и повлияло на рост индекса социального благополучия.

При этом средняя стоимость жизни (фиксированный набор товаров и услуг без учета стоимости жилья и ЖКУ), по данным Росстата, за тот же период увеличилась с 21,5 тыс. до 23,8 тыс. руб. (+10,2%).

Глава ФоРГО Константин Костин пояснил, что Москва продолжает занимать лидирующую позицию, так как у ее экономики достаточный запас прочности и потенциал, чтобы сохранять опережающий инфляцию рост доходов.

По его словам, по сравнению с итогами четвертого квартала 2024 года наиболее значительные изменения в рейтинге отмечаются у Татарстана (+5 позиций), в Тюменской (+3), Липецкой (+9), Тульской (+4), Самарской (+10), Калужской (+7) и Нижегородской (+15) областях.

Как пояснили в ФоРГО, увеличение индекса в этих регионах произошло за счет повышения среднемесячных зарплат по отношению к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.