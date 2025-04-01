Специалисты сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» проанализировали вакансии, размещенные на сервисе, и составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений. В него попали специалисты с зарплатами от 400 тыс. до 800 тыс. руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что хирургу-флебологу, согласившемуся релоцироваться в Сургут, работодатели готовы предложить до 800 тыс. руб. Специалист должен будет заниматься диагностикой и лечением в условиях амбулаторного приема. Знание УЗИ станет для кандидата преимуществом. Кроме того, клиника готова оказать помощь при переезде.

Руководителя отдела маркетплейсов также приглашают на зарплату до 800 тыс. руб. Компания, в которой открыта вакансия, занимается продажей инструментов для дома, дачи и строительства и комплектующих принадлежностей в России и в странах СНГ.

До 500 тыс. руб. готовы предложить бортпроводнику частной авиации. Обязательным условием для соискателя является знание английского языка. В обязанности сотрудника будет входить обеспечение безопасности полета на частных и корпоративных самолетах, обслуживание VIP-пассажиров, заказ питания и средств обслуживания на борт, контроль проведения уборки, ведение отчетной документации, а также предполетная проверка салона и послеполетные работы.

Начальнику юридического отдела работодатель готов предложить заработок до 500 тыс. руб. Специалисту предстоит сопровождать всю группу компаний, внешнюю договорную деятельность, внутренние корпоративные процедуры, а также мониторить действующее законодательство и консультировать сотрудников по правовым вопросам.

Скульптору-художнику-декоратору, умеющему работать с арт-бетоном, предложена заработная плата до 500 тыс. руб. Специалист должен будет изготовлять барельефы, а также имитацию скал и деревьев.

Такую же зарплату предлагают руководителю экспортного отдела. Будущий кандидат будет заниматься руководством отдела экспортных продаж, развитием клиентской базы, контролем работы зарубежных партнеров для увеличения объемов и анализом продаж, а также поиском резервов для их увеличения.

В штат IT-компании в отдел внедрения требуется заместитель руководителя группы разработки для модификации системы «Appius-PLM Технический документооборот» в рамках проектов внедрения. Специалисту готовы предложить зарплату до 400 тыс. руб.

В его основные обязанности войдут доработка собственных специализированных конфигураций на платформе «1С:Предприятие 8.3», разработка новых модулей, подсистем, веб-интерфейса, обмен данными и интеграция с другими системами.