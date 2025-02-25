Согласно недавнему исследованию, пациент с высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера, на протяжении нескольких лет избегал этого недуга. Этот случай является лишь третьим, зафиксированным в истории, и единственным, связанным с мутацией PSEN2, в то время как два других случая касаются другого генетического типа болезни Альцгеймера.

Эта ситуация противоречит представлениям о мутации, поскольку она обычно приводит к заболеванию Альцгеймером в возрасте около 50 лет. Также отмечается, что в мозге пациента было обнаружено значительное количество амилоидных бляшек, которые являются липкими белковыми отложениями, связанными с нейродегенерацией при этом заболевании. С 2011 года команда исследователей наблюдает за прогрессированием болезни в его семье в рамках проекта, направленного на изучение наследственно доминирующей формы болезни Альцгеймера.

У его матери была мутация PSEN2, которая, как предполагается, способствует развитию раннего Альцгеймера, ускоряя процессы слияния амилоидов, хотя точный механизм этого явления до сих пор неясен. Из 13 ее братьев и сестер 11 также носили эту мутацию. Все они были диагностированы с болезнью Альцгеймера примерно к 50 годам.

Как этому мужчине удалось избежать наследственной предрасположенности к болезни Альцгеймера?Как в генетических, так и в негенетических формах болезни Альцгеймера амилоидные отложения постепенно накапливаются в мозге, пока не достигают критической отметки. Это в сочетании с клубками другого белка, называемого тау, приводит к гибели нейронов и, в итоге к снижению когнитивных функций.

В ходе десятилетнего исследования, возглавляемого популяционным генетиком Марией Викторией Фернандес из Международного университета Каталонии и нейробиологами Хорхе Либре-Герра и Нелли Жозеф-Матуран из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, показатели памяти и когнитивных функций этого мужчины оставались в пределах нормы.

Защитные мутации, обнаруженные у других двух пациентов, которые смогли противостоять болезни Альцгеймера, в данном случае отсутствовали. Хотя к 61 году его мозг был поражен амилоидом, как и следовало ожидать от человека с мутацией PSEN2, он показал значительно меньше воспалений по сравнению с другими больными Альцгеймером. Обнаруженные белки тау сосредоточились только в затылочной области мозга, которая отвечает за зрительные функции.

Авторы подчеркивают, что явление ограниченного отложения тау-белка у данного пациента схоже с ранее описанными случаями сильной резистенции. Они предполагают, что наличие тау-патологии, что часто встречается у людей с высокой устойчивостью, может играть ключевую роль в замедлении проявления симптомов болезни Альцгеймера.

Поскольку речь идет только об одном человеке, трудно точно установить, какие именно факторы здесь являются решающими. Однако это исследование открывает перспективы для дальнейших изучений, особенно с учетом того, что у этого пациента значительное количество амилоида не привело к развитию болезни Альцгеймера.

Авторы отмечают, что в таких случаях, когда отложения тау не распространяются, каскад событий, приводящий к характерным симптомам болезни Альцгеймера, может нарушаться или значительно замедляться.

У этого пациента было выявлено девять генетических вариантов, которых не было у его родственников с мутацией PSEN2. Шесть из них ранее не связывались с болезнью Альцгеймера, но влияют на воспаление мозга и сворачивание белков. Исследователи предполагают, что маловероятное сочетание этих генов и длительное воздействие высокой температуры, связанное с его работой механиком на дизельном корабле, могли защитить его от типичного развития PSEN2.

Ранее исследователи предположили, что главной причиной заболевания являются стрессовые гранулы — скопления белков и РНК, формирующиеся вокруг клеток под воздействием генетических и экологических факторов. В своем исследовании они проанализировали данные из нескольких медицинских баз и работ, включая исследование 2022 года о болезни Альцгеймера, чтобы выявить общие изменения в экспрессии генов, которые с этим связаны.