Несколько отраслей российской экономики, включая фармацевтику и частично химическую промышленность, показывают рост, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на коммуникационной сессии в Новосибирске.

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«Да, ситуация сейчас в экономике крайне неоднородная по отраслям. Есть отрасли, где выпуск даже снижается. Есть и черная металлургия, есть и газовый сектор, отдельные отрасли гражданского машиностроения. Но у нас много отраслей, где по-прежнему наблюдается рост, причем в некоторых отраслях ускоренными темпами», — сказал Ганган.

В числе отраслей с ускоренным ростом Ганган назвал фармацевтику, производство медицинского оборудования, лакокрасочных материалов и удобрений.

Он подчеркнул, что экономика испытывает замедление роста, а не рецессию, вопреки мнениям некоторых экспертов. По словам Гангана, в долгосрочной ситуации ЦБ, согласно апрельскому прогнозу, ожидает достижение уровня инфляции около 4% в 2026 году и ее сохранение вблизи этого значения в дальнейшем, ключевая ставка возможна на уровне 13-14% в следующем году.

Совет директоров Банка России на заседании 6 июня решил снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 20%. Ранее Центробанк несколько раз сохранял ставку на уровне 21%. Это был исторический максимум, который держался с конца прошлого года. Ранее «Инк» пообщался с экспертами и выяснил, что это решение значит для бизнеса.