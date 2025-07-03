Центробанк разработает концепцию регулирования продаж жилья в рассрочку, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, пишет Forbes.

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Если в проекте доля рассрочки очень значительная, продажи будут считаться с дисконтом, пояснил Данилов. Банки смогут снизить дисконт, подтвердив платежеспособность покупателей, например, через первоначальный взнос от 50%, ежемесячные платежи, сопоставимые с ипотекой, или справку о доходах при внесении взноса на счет эскроу.

Если доля рассрочки в проекте будет высокой, при этом банк не сможет предоставить необходимые подтверждения платежеспособности заемщиков, он должен будет создавать повышенные резервы по финансированию проекта. Показатель доли рассрочки, которую Банк России будет считать высокой, пока обсуждается, но речь может идти о доле выше 30%.

По словам главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, объем недополученных средств по договорам долевого участия и рассрочки на начало июня составил 1,1 трлн руб. Она отметила, что некоторые рассрочки напоминают ипотеку, но без ее защитных механизмов, что создает риск потери жилья для покупателей.

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Можно представить ситуацию, когда человек, даже внеся большую часть средств, но не способный расплатиться полностью, просто лишится жилья, указала Данилова. Заместитель министра строительства Никита Стасишин добавил, что инициаторами рассрочек часто выступают банки, а не застройщики, и их текущий объем вызывает опасения.

По данным ЦБ, в первом квартале 2025 года доля рассрочки в продажах жилья на первичном рынке достигла 40%, против 10–20% в предыдущие годы. В начале июня регулятор призвал банки оценивать риски проектов с высокой долей рассрочки.