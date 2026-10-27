В Москве предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом на три дня — с 27 по 29 октября. Ограничения могут затронуть территорию внутри Третьего транспортного кольца. Минцифры объяснило их подготовкой мер безопасности к саммиту Форума стран — экспортеров газа и встрече «Россия — Африка».

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Ведомство обозначило время начала возможных ограничений: 27 и 28 октября — 11:30, 29 октября — 9:30. Продолжительность перебоев в течение дня не уточняется. Минцифры также не назвало конкретные адреса и не сообщило, какие операторы могут ограничить передачу данных.

При этом речь не идет об объявленном полном отключении всех видов связи. По информации министерства, голосовые звонки, домашний интернет и Wi-Fi должны оставаться доступными. Через мобильную сеть также планируется обеспечить доступ к социально значимым сайтам и приложениям из «белого списка».

«Белый список» — сформированный Минцифры перечень цифровых ресурсов, доступ к которым предусматривается сохранить при ограничении мобильного интернета. Его начали составлять в 2025 году, затем в список добавляли новые категории сайтов и приложений.

В число государственных ресурсов входят «Госуслуги», сайты ведомств, Почта России, ГИС ЖКХ и «Честный знак». Среди социальных платформ и коммуникационных сервисов — «ВКонтакте», «Одноклассники» и Max. Для навигации и других повседневных задач в опубликованных перечнях указаны сервисы «Яндекса», 2ГИС и «Дзен».

Список охватывает и коммерческие площадки. В нем фигурировали Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», торговые сети «ВкусВилл» и «Лента», железнодорожные и авиационные сервисы РЖД, «Аэрофлота», «Победы» и «Туту.ру», каршеринг «Ситидрайв» и «Делимобиль», служба доставки СДЭК.

В финансовой категории указывались отдельные цифровые ресурсы ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, МТС Банка и ОТП Банка. Среди информационных площадок — ТАСС, РИА Новости, РБК, «Ведомости», «Коммерсантъ» и «Российская газета».

Однако присутствие компании или платформы в опубликованном ранее перечне само по себе не гарантирует полноценную работу всех ее функций во время ограничений. Приложения могут обращаться к внешним серверам, а состав списка меняется. Минцифры не представило отдельного перечня ресурсов, доступность которых подтверждена именно на период возможных ограничений в Москве 27–29 октября.

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