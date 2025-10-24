Apple проиграла судебное дело в Лондоне, где компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и несправедливом взимании 30-процентной комиссии с разработчиков приложений.

Unsplash

Решение вынес Суд по делам о конкуренции (Competition Appeal Tribunal, CAT) после рассмотрения иска, поданного от имени примерно 20 млн пользователей iPhone и iPad в Великобритании. Общая сумма претензий оценивается в до £1,5 млрд (около $2 млрд или 162,9 млрд руб.).

Истцом выступила британский академик Рейчел Кент, которая утверждала, что Apple получала «чрезмерную прибыль», ограничивая конкуренцию в сфере распространения приложений и покупок внутри них. По ее словам, компания искусственно удерживала монополию на App Store, исключая любые альтернативные платформы.

Суд согласился с этими аргументами, признав, что Apple злоупотребила своим доминированием, исключив конкурентов с рынка и устанавливая чрезмерно высокие и несправедливые комиссии для разработчиков.

Также суд постановил, что участники коллективного иска имеют право на компенсации. Размер и порядок выплат будут определены на отдельном заседании, запланированном на следующий месяц.

Apple, в свою очередь, заявила, что намерена обжаловать решение, назвав его «ошибочной оценкой процветающей и конкурентной экономики приложений».

«Это решение не учитывает, что App Store помогает разработчикам добиваться успеха и предоставляет пользователям безопасную и надежную платформу для загрузки приложений и совершения платежей», — отметил представитель компании.

Это дело стало первым массовым коллективным иском против технологического гиганта, дошедшим до суда в рамках новой британской системы исков. Эксперты считают, что решение CAT может стать прецедентом для аналогичных дел против других крупных ИТ-компаний, которые также обвиняются в злоупотреблении рыночным положением.