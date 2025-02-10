В 2024 году бизнес стал в два раза чаще инвестировать в нативную рекламу в VK Видео по сравнению с прошлым годом. Объем вложений превысили 2,4 млрд руб. Основная доля интеграций приходится на проекты собственного производства VK Видео. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Нативная реклама — это интеграции в контент блогеров и шоу собственного производства на платформе VK Видео. Она позволяет брендам органично для пользователя демонстрировать свои товары и услуги, а зрителю — получать релевантные предложения от бизнеса одновременно с просмотром контента.

В 2024 году на VK Видео вышло более 3 тыс. единиц эксклюзивного контента. Лидерами по размещению нативной рекламы стали шоу собственного производства VK Видео, такие, как «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия» и «Дикая кухня».

Интеграции в подобные проекты востребованы у компаний финансового сектора, ретейла, e-commerce, бьюти и fmcg.

Среди блогеров лидерами по количеству нативных интеграций стали Ида Галич, Влад А4, Сергей Минаев, Даня Крастер, Кукояки, Nansi & Sidorov, Александр Пушной.

Вице-президент VK по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова отметила, что, судя по темпам роста VK Видео, видеоформат привлекает большое число блогеров, авторов и зрителей.

Так, за 2024 год, суточное число просмотров роликов на платформе достигло 2,9 млрд, а количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%.

«Контент популярных блогеров, а также оригинальные шоу с инфлюенсерами и звездами VK Видео Originals закономерно привлекают большое внимание со стороны бизнеса. Интегрируясь в такие видео, бренды не только растят знание о себе, но и увеличивают продажи, взаимодействуя с аудиторией в привычном для нее канале», — поделилась Исагулова.

Ранее сообщалось, что VK запустила в соцсети «ВКонтакте» новый сервис — фонд оригинальных авторов. Эта программа монетизации рассчитана на блогеров с аудиторией до 100 тыс. подписчиков, которые создают оригинальный контент. С ее помощью авторы смогут получать ежемесячные выплаты и поддержку для развития своих сообществ.