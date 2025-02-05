Компания VK запустила в соцсети «ВКонтакте» новый сервис — фонд оригинальных авторов. Эта программа монетизации рассчитана на блогеров с аудиторией до 100 тыс. подписчиков, которые создают оригинальный контент. С ее помощью авторы смогут получать ежемесячные выплаты и поддержку для развития своих сообществ. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Социальная сеть «ВКонтакте» стала первой площадкой, где доступна программа фонда. Ежемесячная выплата для его участников будет составлять 30 тыс. руб.

Помимо этого, авторы получат доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, а также смогут участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка.

Новая программа поддержки блогеров рассчитана на год. Для подключения авторам необходимо соответствовать следующим требованиям:

вести открытое сообщество с аудиторией от 1 до 100 тыс. подписчиков;

иметь уникальный стиль и экспертность в одной из заявленных тематик;

создавать оригинальный контент в формате постов и клипов;

зарабатывать не более 100 тыс. руб. в других программах монетизации «ВКонтакте».

Директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев сообщил, что в 2024 году сервис начал последовательно развивать экосистему поддержки авторов, создающих оригинальный контент. Запуск Фонда стал одной из таких инициатив.

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева добавила, что программа нацелена на помощь авторам в создании оригинального и качественного контента. По ее словам, уникальные форматы и творческий подход позволят повысить ценность контента для подписчиков и рекламодателей.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей составил почти 92 млн человек. По этому показателю соцсеть впервые обошла YouTube, чья аудитория снизилась до 89,6 млн пользователей. Несмотря на блокировки, месячный охват видеохостинга в России за год снизился лишь на 6%.