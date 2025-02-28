Аналитики «Яндекс Поиска» выяснили, какие товары планируют продавать россияне, открыв собственный интернет-магазин. Оказалось, что чаще всего они рассматривают торговлю одеждой, автозапчастями или косметикой. Эксперты изучили агрегированные запросы к сервису со словами «открыть» и различными форматами торговли. Полученные данные помогут понять направления и индустрии, интересующие будущих предпринимателей. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

В топ-10 популярных категорий для онлайн-продажи вошли одежда, автозапчасти, косметика, детская одежда и цветы, а также обувь, игрушки, нижнее белье, мебель и продукты. Аналитики отмечают, что активнее всего интернет-торговлей интересуются в городах-миллионниках, причем, чем больше площадь мегаполиса, тем выше число таких запросов.

Чаще всего будущие предприниматели ищут информацию об одежде. На это направление приходится 4% от всех запросов на тему торговли. Вместе с интересом увеличивается и число магазинов одежды в России. Так, на 1 февраля 2025 года их количество достигло 102 тыс., что больше показателей прошлого года на 3%.

Продукты и цветы также вошли в топ-3 направлений. Их доля составила 3,5% и 3,2% от всех запросов соответственно. Кроме того, россияне часто задумываются об открытии магазинов автозапчастей, пива и табачных изделий, а также шоурумов и секонд-хендов. Замыкают десятку лидеров популярных категорий мясо и овощи-фрукты.

Точки по продаже комнатных растений и инструментов не вошли в рейтинг, однако в прошлом году внимание к этим направлениям заметно увеличилось по сравнению с 2023 годом — на 40% и 15% соответственно.

Эксперты отмечают, что в разных регионах предпочтения отличаются. Так, в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону чаще среднего будущие предприниматели задумываются о продаже растительной продукции. А жители Москвы больше остальных рассматривают продажу кормов для животных.

Аналитики составили рейтинг городов-миллионники, жители которых больше всего заинтересованы открыть новые магазины. Первые строчки принадлежат Краснодару и Ростову-на-Дону, а Москва и Санкт-Петербург замыкают список.

Напомним, что в 2024 году рост числа индивидуальных предпринимателей составил 2% относительно 2023 года. Показатель снизился на 23%. Эксперты считают, что замедление темпов роста количества ИП является результатом объективной реальности: кредитование стало менее доступным, а издержки, связанные со стартом бизнеса, значительно выросли.