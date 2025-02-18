В 2024 году рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) составил 2% относительно 2023 года. Показатель снизился на 23%. Руководитель сегмента «Старт бизнеса» в «Т-бизнесе» Дмитрий Трофимов считает, что замедление темпов роста количества ИП является результатом объективной реальности. Он отмечает, что кредитование стало менее доступным, а издержки, связанные со стартом бизнеса, значительно выросли.

«В этих условиях остаются только те, кто имеет четкое представление о своей бизнес-модели и уверен в ее эффективности», — подчеркнул Трофимов.

По его словам, высокий уровень конкуренции в сфере электронной коммерции приводит к тому, что популярность самостоятельного выхода на рынок снижается, многие предпочитают работать в рамках существующих платформ или вообще отказываются от открытия своего дела.

Исследование показало, что в 2024 году россияне запускали новый бизнес в 1,5 раза чаще, чем закрывали. Это указывает на сохранение предпринимательской активности. Вместе с этим доля регистраций бизнеса нерезидентами сохранилась на уровне 2% по отношению к показателям 2023 года.

По данным экспертов, на протяжении последних трех лет доля регистрации ИП среди предпринимателей старше 50 лет последовательно увеличивалась с 11% в 2022 году до 14% в 2024. На россиян в возрасте от 28 до 49 лет приходится 58% (в предыдущие два года показатель был на уровне 59%).

Доля предпринимателей от 18 до 28 лет также постепенно снижается. В 2022 году они занимали 30% рынка, а в 2024 году уже 28%.

При этом доля активных ИП, по данным аналитиков, среди предпринимателей в возрасте от 28 лет и старше равна 81%, а среди владельцев ИП в возрасте от 18 до 28 лет — 92%.

В топ-3 направлений для старта бизнеса в 2024 году вошли e-commerce (18%), розничная торговля (16%) и строительство (10%). Также стабильно высокие показатели продемонстрировали сфера грузовых перевозок (7%) и услуги для физических лиц (7%).

Напомним, что недавно федеральная налоговая служба России (ФНС) опубликовала данные о количестве и составе российских юридических лиц и ИП на начало 2025 года. Их число на первое января 2025 года составило 3 232 477. Большая часть пришлась на коммерческие организации.