Японские исследователи успешно протестировали массивную роботизированную руку, предназначенную для расчистки завалов после землетрясений. Эта разработка может совершить прорыв в области ликвидации последствий стихийных бедствий, повысив безопасность спасательных операций. Проект является результатом сотрудничества нескольких научных и технологических институтов.

Kazumichi Moriyama/YouTube

Разбор завалов после землетрясений — чрезвычайно опасная работа для людей. Неустойчивые конструкции, острые обломки и опасные материалы представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья спасателей. Новая роботизированная рука может заменить человека в самых опасных зонах.

В отличие от других подобных проектов, новая роборука может адаптировать силу хвата к любому поднимаемому предмету. Благодаря пневматическим приводам и множеству датчиков, рука может аккуратно обращаться как с тяжелыми объектами, так и с хрупкими, эффективно работая даже в хаотичной среде. Она способна поднимать грузы весом до 3 тонн.

Этот проект, получивший название CAFE (Collaborative AI Field Robot Everywhere), разрабатывался около пяти лет. Он финансируется Кабинетом министров Японии и Японским агентством по науке и технологиям. Успешные испытания прототипа открывают путь к созданию серийных машин, которые могут быть развернуты в зонах бедствия по всей стране.

Ранее компания Hugging Face выпустила роботизированную руку ценой в $100, которую можно собрать самому.