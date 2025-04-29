Компания Hugging Face, известная своей платформой для разработчиков ИИ, представила программируемую роботизированную руку SO-101, которую можно изготовить с помощью 3D-печати. Сообщается, что это усовершенствованная версия модели SO-100, выпущенной в прошлом году. Устройство может поднимать и перемещать предметы, а также выполнять другие базовые задачи.

Фото: Hugging Face

Для создания SO-101 подразделение робототехники Hugging Face под названием LeRobot сотрудничало с французской компанией The Robot Studio, а также с магазином робототехники WowRobo, поставщиком оборудования IoT Seeed Studio и продавцом запчастей для роботов PartaBot. По сравнению с предыдущей моделью новая рука быстрее собирается и оснащена улучшенными двигателями, которые уменьшают трение и позволяют устройству поддерживать собственный вес.

Роботизированная рука оснащена камерой, которая позволяет ей видеть окружающий мир и точно выполнять различные задачи. Устройство можно дополнительно обучить новым навыкам, например поднимать кубик Lego и помещать его в контейнер. Базовая цена SO-101 составляет $100, однако в зависимости от поставщика полностью собранные устройства могут стоить до $500.

Hugging Face активно расширяет свое направление робототехники. Недавно компания приобрела французский стартап Pollen Robotics. Подразделение робототехники Hugging Face, возглавляемое бывшим инженером Tesla Optimus Реми Каденом, планирует продавать гуманоидного робота Reachy 2 от Pollen и открыть исходный код его ПО для разработчиков.