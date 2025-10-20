Завершение поддержки операционной системы (ОС) Windows 10 компанией Microsoft стимулировало массовый переход пользователей на Windows 11. В Японии это решение корпорации вызвало повышенный спрос на оптические приводы, пишет IT Media.

Freepik

Наиболее востребованными оказались внутренние приводы Blu-ray (BD-R), тогда как даже стандартные DVD-R стали малодоступны.

«Многие пользователи предпочитают внутренние приводы из-за более высокой скорости записи. Внешние устройства имеют ограничения по этому параметру», — пояснил представитель сети Dospara Akihabara Main Store.

Представители магазина TSUKUMO eX в свою очередь рассказали, что значительное число пользователей хочет установить оптический привод в систему с Windows 11, как они делали раньше с Windows 10.

Как отмечают ретейлеры, современные корпуса персональных компьютеров часто не имеют слотов для внутренних приводов, поскольку производители ориентируются на компактный дизайн и эффективное охлаждение компонентов.

Таким образом, несмотря на общемировую тенденцию к отказу от оптических приводов, в Японии сохраняется устойчивый спрос на эту технологию, особенно в период перехода на новую операционную систему.

В середине сентября корпорация Microsoft объявила, что с 14 октября 2025 года прекратит бесплатную поддержку Windows 10. Теперь пользователи этой ОС могут продолжить работу без обновлений, перейти на платную поддержку, обновиться до Windows 11 на текущем устройстве или приобрести новый компьютер.