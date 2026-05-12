Советник президента Южной Кореи по политике Ким Ён Бом предложил ввести для граждан страны «дивиденд» — регулярные выплаты за счет налоговых поступлений, генерируемых ИИ-индустрией. Его публикация в соцсетях сразу ударила по корейскому фондовому рынку: индекс Kospi в ходе торгов терял до 5,1%, а акции Samsung Electronics и SK Hynix резко снижались. После уточнений чиновника рынок отыграл большую часть падения.

Позже Ким пояснил, что имел в виду не новый налог на сверхприбыль корпораций, а использование «избыточных налоговых поступлений», которые появились на фоне ИИ-бума. Но сама идея показывает, как усиливается политическое давление на власти: основные доходы от глобального ИИ-рывка концентрируются у ограниченного круга участников — производителей чипов, инженеров и владельцев активов, тогда как средний класс получает выгоду в основном косвенно.

Спор о распределении прибыли уже вышел за пределы политических дискуссий. В прошлом месяце десятки тысяч человек собрались у главного чипового предприятия Samsung, требуя передать работникам большую долю доходов от ИИ-бума. Профсоюз компании добивается выплаты 15% операционной прибыли сотрудникам чипового подразделения и угрожает 18-дневной забастовкой с 21 мая. В качестве ориентира профсоюз приводит пример конкурента: SK Hynix в прошлом году согласилась направлять 10% годовой операционной прибыли в пул премий.

Переговоры Samsung с профсоюзом при посредничестве правительства вошли в решающую стадию как раз в день заявления советника. Забастовка на крупнейшем в мире производителе памяти может нарушить поставки и затронуть всю глобальную цепочку производства полупроводников.

Аналитики восприняли инициативу Кима как сигнал о смене приоритетов государственной политики. «Это показывает, что корейское правительство все больше рассматривает ИИ как национальную инфраструктуру, а не просто как очередной технологический тренд», — отметил Чон Ин Юн, CEO Fibonacci Asset Management Global. По его оценке, такой подход создает благоприятный фон для компаний, связанных с полупроводниками, энергетическим оборудованием и национальными ИИ-платформами.

Инициатива Кима вписывается в более широкую глобальную дискуссию о том, как распределять выгоды от ИИ. Экономисты и политики во многих странах отмечают, что технологический рывок может усиливать имущественное неравенство. Южная Корея оказалась в центре этой повестки из-за своей роли в производстве памяти — одного из ключевых элементов ИИ-инфраструктуры.

