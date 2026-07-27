Стандартные системы управления задачами не всегда закрывают потребности бизнеса, а доработка их функционала обычно требует помощи разработчиков. Теперь часть таких задач можно решить с помощью вайб-кодинга (подход, при котором человек описывает задачу словами, а нейросеть генерирует код — прим. ред.). Yandex B2B Tech запустила платформу плагинов для Трекера, сообщили «Инку» в пресс-службе «Яндекс 360». Она позволяет компаниям создавать собственные расширения с помощью ИИ-моделей без самостоятельного написания кода.

Плагин — это дополнительный модуль, который разработчики или пользователи подключают к главной программе, чтобы добавить ей новый функционал.

Трекер анонсировал появление готовых расширений: например, плагина учета времени, который показывает, сколько часов исполнители потратили на каждую задачу. Плагины, которые бизнес будет создавать сам, позволят ему делать графики, импортировать задачи из Excel-таблиц, добавлять таймеры, а также интегрировать трекер с CRM и другими корпоративными системами.

Такие расширения создаются с помощью любой сторонней ИИ-модели, доступной на стороне пользователя. Как отмечают в пресс-службе «Яндекс 360», специальные инструменты формируют заготовку плагина и передают модели контекст, необходимый для работы с кодом. Результат можно сразу открыть в интерфейсе сервиса — это позволит доработать решение. Разработанное расширение можно использовать только внутри организации или опубликовать в общедоступном каталоге.

На российском рынке решений в сфере вайб-кодинга ранее уже анонсировали похожие решения: «Битрикс24» в мае этого года запустил платформу «Вайбкод». Теперь внутри платформы можно без навыков программирования создавать приложения, чат-боты и ИИ-инструменты.

Крупные российские компании адаптируются к тренду, который уже набрал обороты в ИТ: The Register прогнозирует, что к концу десятилетия инструменты вайб-кодинга станут достаточно зрелыми, чтобы практически любой специалист мог быстро разработать приложение под конкретную задачу.

При этом технологические гиганты интегрировали ИИ в ядро разработки — Google, например, генерирует с помощью нейросетей более 30% нового кода. Российские ИТ-специалисты стараются не отставать: по данным опроса ICT.Moscow, опубликованного в октябре 2025 года, почти 80% российских разработчиков уже применили вайб-кодинг в своей работе, многие даже создали с его помощью новые продукты.