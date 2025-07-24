Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил о надвигающемся «кризисе мошенничества», вызванном развитием искусственного интеллекта. Особую тревогу у него вызывает использование голосовой аутентификации в финансовых учреждениях. По его словам, современные технологии клонирования голоса делают этот метод защиты абсолютно ненадежным.

Allef Vinicius/Unsplash

Проблема заключается в том, что многие банки до сих пор позволяют клиентам проводить крупные финансовые операции, подтверждая личность с помощью голосового слепка. Мошенники, используя ИИ, могут легко подделать голос любого человека, получив доступ к его счетам. «Это безумие — все еще делать так», — заявил Альтман на выступлении в Федеральной резервной системе США.

По мнению главы OpenAI, искусственный интеллект уже «полностью победил» большинство существующих методов аутентификации, за исключением паролей. Предупреждения Альтмана подтверждаются реальными случаями. ФБР сообщало о подобных мошенничествах, а в США были зафиксированы попытки вымогательства денег у родителей с использованием поддельных голосов их детей.

Эта уязвимость создает прямые риски для всей банковской системы и ее клиентов. Альтман подчеркнул, что скоро мошенники смогут генерировать не только голос, но и видеозвонки, неотличимые от реальных. Финансовым институтам необходимо срочно пересматривать свои протоколы безопасности и отказываться от устаревших методов, таких как аутентификация по голосу.

На фоне этих рисков OpenAI активизирует свою деятельность в Вашингтоне. Компания открывает офис в столице США для взаимодействия с политиками и регуляторами. Цель — найти баланс между стимулированием инноваций и созданием надежных барьеров против использования ИИ в преступных целях.

