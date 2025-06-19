Папа Лев XIV, первый американский понтифик, выступил с мощным предупреждением об искусственном интеллекте (ИИ), назвав его угрозой человеческому достоинству, справедливости и рынку труда в эпоху новых технологий 2025 года. В своем обращении он призвал к срочному глобальному регулированию Big Tech компаний, таких как Microsoft, Google и Palantir Technologies, чтобы предотвратить риски, связанные с генеративным ИИ и этикой искусственного интеллекта. Его позиция перекликается с наследием Папы Франциска, который предупреждал о «технологической диктатуре».

«Сегодня Церковь предлагает свой запас социального учения в ответ на очередную промышленную революцию и инновации в области искусственного интеллекта, которые бросают вызов человеческому достоинству, справедливости и труду», — заявил Лев в одном из своих первых важных выступлений в качестве понтифика перед полным залом кардиналов в Ватикане.

Выступление Льва XIV, прозвучавшее 10 мая в Синодальном зале Святого Престола, было опубликовано в Wall Street Journal. Оно стало частью глобальных дискуссий об этике ИИ, которые доминируют в политике и технологиях 2025 года, привлекая внимание к роли Big Tech и таких компаний, как OpenAI.

Ватиканский саммит: Big Tech и этика ИИ

Святой Престол на этой неделе проводит крупный саммит по этике искусственного интеллекта, собирая лидеров Big Tech, включая IBM, Cohere, Anthropic и Palantir Technologies, для обсуждения влияния генеративного ИИ на общество, конфиденциальность и права человека. Саммит подчеркивает роль Ватикана в глобальной политике регулирования новых технологий, таких как автономные системы и квантовые вычисления, которые формируют тренды 2025 года.

Ожидается, что Папа Лев XIV вскоре опубликует послание об этике ИИ. Президент Microsoft Брэд Смит планирует встречу с официальными лицами Ватикана в конце июня 2025 года, а Google ведет переговоры об аудиенции с Папой, что отражает растущее влияние Святого Престола на Big Tech. Даже American Express, активно использующий ИИ в финансовых технологиях, проявляет интерес к этим дискуссиям.

ИИ и рынок труда: угрозы и возможности

Прогнозы McKinsey показывают, что к 2030 году ИИ автоматизирует до 30% рабочих мест в США, особенно в секторах, уязвимых к генеративному ИИ. Goldman Sachs оценивает, что к 2040 году до 300 миллионов рабочих мест по всему миру — около 25% рабочей силы — будут затронуты. К 2050 году до 80% профессий могут быть преобразованы. Однако такие отрасли, как строительство и квалифицированные ремесла, останутся устойчивыми, что делает их ключевыми для экономики 2025 года.

Эти данные подчеркивают актуальность этики ИИ и социальной ответственности Big Tech. Папа Лев XIV, вдохновленный Папой Львом XIII, «Папой рабочих», сравнивает текущую цифровую революцию с индустриальной эпохой, призывая к защите труда в эпоху новых технологий.

Наследие Папы Франциска и вызовы генеративного ИИ

Папа Франциск, который шутил о своем незнании компьютеров, стал ключевым голосом в вопросах этики ИИ, предупреждая о рисках генеративного ИИ, способного искажать реальность. В 2023 году его вирусное изображение в белом пуховике, созданное генеративным ИИ, стало символом этих опасностей. Он призывал мировых лидеров не допускать, чтобы «выбор машин» подменял человеческое принятие решений.

В 2020 году Святой Престол опубликовал «Римский призыв к этике ИИ», поддержанный Microsoft и IBM, но не OpenAI или Google. Этот документ призывает разрабатывать ИИ, уважающий конфиденциальность и права человека, что остается актуальным в политике регулирования технологий 2025 года.

«Лев XIV хочет, чтобы мир науки и политики немедленно занялся этой проблемой, не позволяя научному прогрессу продвигаться вперед с высокомерием, нанося вред тем, кто должен подчиняться его власти», — заявил кардинал Джузеппе Версальди в интервью журналу.

Лев XIV: моральный лидер против Big Tech

Как 267-й Папа, Лев XIV позиционирует себя как моральный противовес Big Tech, призывая к глобальным правилам для ИИ. Его ученая степень по математике и знание новых технологий позволяют ему глубже анализировать вызовы генеративного ИИ. Ватикан видит свою роль как глобальную совесть, выступающую за регулирование, чтобы предотвратить бесчеловечные последствия ИИ.

«Эти инструменты не следует демонизировать, но их необходимо регулировать, — сказал кардинал Версальди. — Вопрос в том, кто будет их регулировать? Не стоит верить, что их будут регулировать их создатели. Должен быть высший орган».

Ранее глава Amazon Энди Джасси заявил, что широкомасштабное внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) приведет к сокращению корпоративной рабочей силы в компании в течение ближайших нескольких лет. Внутреннее обращение, опубликованное также на сайте Amazon, подчеркивает: ИИ не просто оптимизирует процессы — он радикально трансформирует структуру занятости в крупнейшей IT-корпорации мира.